ضبط إطارات سيارات مستعملة غير صالحة للاستخدام فى القصاصين

ضبط إطارات سيارات مستعملة غير صالحة للاستخدام فى القصاصينالثلاثاء، 09 يناير 2018 09:34 ص
إطارات - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت مباحث التموين بالإسماعيلية، من ضبط 150 فردة كاوتش إطار سيارات مستعمل غير صالحة للاستخدام، فى القصاصين بالإسماعيلية.
تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، اخطارا من العميد أحمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بقيام العميد ولاء رضوان رئيس مباحث التموين، والقوة المرافقة له، بضبط السيارة رقم "ن ه د 215" قيادة "وجدى.ي.ال" 54 عاما، وبرفقته "سمير.م.ال" 57 عام وذلك أثناء قيامهما بتوزيع كاوتش مستعمل، وبحوزتهما 150 إطار سيارات مستعمل غير صالح للاستخدام ومنتهية الصلاحية.
تم التحفظ على المتهمين والسيارة والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
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