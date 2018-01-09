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ضبط أمين عهدة بصوامع بنها اختلس 2 مليون و911 ألف جنيه

الثلاثاء، 09 يناير 2018 12:02 ص
ضبط أمين عهدة بصوامع بنها اختلس 2 مليون و911 ألف جنيه حبس - أرشيفية


القليوبية نيفين طه
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ألقت مباحث التموين بالقليوبية القبض على أمين عهدة بإحدى صوامع الغلال ببنها، لاتهامه باختلاس ٢ مليون و٩١١ ألف جنيه، بما يعادل ٥٦٥ طن قمح.

 

 تلقى اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم أول بنها، بقيام أحمد السيد وكيل وزارة التموين بالقليوبية، بتحرير محضر ضد "أ.س" لاتهامه بالاختلاس، وتحرر المحضر رقم ٢٣ طوارئ أمن دولة وتولت النيابة التحقيق.


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