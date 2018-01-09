ضبط أدوية مخدرة وأدوية منتهية الصلاحية بمخزن غير مرخص تابع لصيدلية بالعجمى

الاسكندرية جاكلين منير

صرح الدكتور مجدي حجازي ، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية –أن التفتيش الصيدلي بمنطقة العجمي الطبية قام اليوم بالتنسيق مع مباحث التموين بمديرية أمن الإسكندرية بضبط مخزن غير مرخص تابع لصيدلية بمنطقة العجمي ، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان بتشديد الرقابة على صيدليات ومخازن الادوية التابعة للقطاع الخاص لضمان عدم تسرب أى ادوية غير مرخصة او منتهية الصلاحية إلى سوق الدواء المصرى.

وأوضحت الدكتورة هالة عبده ، مدير الإدارة العامة للصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية ،فى بيان صادر منذ قليل أنه عقب ورود شكاوى عن وجود مخزن أدوية غير مرخص فى العقار المجاور للصيدلية المشار إليها ، توجه فريق التفتيش الصيدلى برفقة قوة من مباحث التموين إلى الصيدلية حيث قامت مفتشة بعمل محاولة شراء لصنف مستورد عن وقامت المتواجدة بالصيدلية باحضاره من شقة مجاورة للصيدلية فتم مداهمة الشقة وتبين تواجد كميات من الأدوية المستوردة مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة وأدوية مؤثرة علي الحالة النفسية وأدوية خاصة بالتداول داخل مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحي ومحاليل وأنسولين وكذلك أدوية منتهية الصلاحية وجميعها معدة للبيع.

وأكدت "عبده" أنه تم تحريز الأدوية في مكانها وغلق المكان وتشميعه بالشمع الأحمروالعرض علي النيابة العامة لاتخاذ قرارها بشأن المكان وأصحابه والمضبوطات بداخله.