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صور.. مقتل 6 أشخاص على الأقل فى سيول وانهيارات طينية بكاليفورنيا

الثلاثاء، 09 يناير 2018 10:46 م
صور.. مقتل 6 أشخاص على الأقل فى سيول وانهيارات طينية بكاليفورنيا انهيارات طينية فى كاليفورنيا


رويترز
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 لقى 6 أشخاص مصرعهم على الأقل حتفهما وفر آلاف الأشخاص من ديارهم فى جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية اليوم الثلاثاء مع اجتياح سيول وانهيارات طينية للمنطقة نتيجة عاصفة ممطرة خلال الليل.

وانحسرت الأمطار الغزيرة صباح اليوم بعدما تسببت فى عمليات إجلاء شملت عددا كبيرا من سكان جنوب كاليفورنيا لكن هيئات الأرصاد حذرت من مزيد من الأمطار خلال اليوم.

وقالت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية إن الأمطار تراوح منسوبها من خمسة سنتيمترات إلى 11 سنتيمترا فى عدد من المناطق بجنوب الولاية.

وفى مقاطعة سانتا باربرا قالت مسؤولة عبر الهاتف إن شخصين على الأقل لقيا حتفهما بسبب العاصفة والانهيارات الطينية.

وأمرت المقاطعة، وهى أشد المناطق تضررا من الأمطار، بإجلاء سبعة آلاف ساكن من منازلهم بسبب خطر الانهيارات الطينية وأصدرت تحذيرات لنحو 23 ألفا آخرين.

أمطار غزيرة تسبب انهيارات طينية
أمطار غزيرة تسبب انهيارات طينية

 

انهيار البيوت
انهيار البيوت

 

انهيارات طينية فى كاليفورنيا
انهيارات طينية فى كاليفورنيا

 

توقف حركة المرور
توقف حركة المرور

 

سيول فى كاليفورنيا
سيول فى كاليفورنيا

 

قطع الطرق
قطع الطرق

 

قوات الدفاع المدنى
قوات الدفاع المدنى
 
 
دمار البيوت
دمار البيوت

 


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