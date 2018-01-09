صور.. مقتل 6 أشخاص على الأقل فى سيول وانهيارات طينية بكاليفورنيا





رويترز

لقى 6 أشخاص مصرعهم على الأقل حتفهما وفر آلاف الأشخاص من ديارهم فى جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية اليوم الثلاثاء مع اجتياح سيول وانهيارات طينية للمنطقة نتيجة عاصفة ممطرة خلال الليل.

وانحسرت الأمطار الغزيرة صباح اليوم بعدما تسببت فى عمليات إجلاء شملت عددا كبيرا من سكان جنوب كاليفورنيا لكن هيئات الأرصاد حذرت من مزيد من الأمطار خلال اليوم.

وقالت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية إن الأمطار تراوح منسوبها من خمسة سنتيمترات إلى 11 سنتيمترا فى عدد من المناطق بجنوب الولاية.

وفى مقاطعة سانتا باربرا قالت مسؤولة عبر الهاتف إن شخصين على الأقل لقيا حتفهما بسبب العاصفة والانهيارات الطينية.

وأمرت المقاطعة، وهى أشد المناطق تضررا من الأمطار، بإجلاء سبعة آلاف ساكن من منازلهم بسبب خطر الانهيارات الطينية وأصدرت تحذيرات لنحو 23 ألفا آخرين.



أمطار غزيرة تسبب انهيارات طينية



انهيار البيوت



انهيارات طينية فى كاليفورنيا



توقف حركة المرور



سيول فى كاليفورنيا



قطع الطرق



قوات الدفاع المدنى