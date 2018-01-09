صور .. مزارعو قرية بالداخلة يتضررون من مجلس المدينة لسوء التخلص من المخلفات





الوادى الجديد _ ماهر أبو نور

طلب عدد من مزارعى وأهالى قرية بدخلو التابعة لمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد من اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم التدخل الفورى لوقف مخالفات رئاسة الوحدة المحلية القروية بالاستمرار فى إلقاء مخلفات الصرف الصحى ونواتج صرف الخزانات المنزلية فى محيط مزارعهم.

حيث تسبب ذلك فى تكون بركة صرف صحى هائلة ومليئة بالمخلفات الآدمية والمياه الملوثة والتى تتسرب إلى مزارعهم وتتسبب فى تدمير التربة وقتل زراعاتهم بالإضافة لتكون جيوش من الحشرات والبعوض التى تهاجم المواطنين وتصل إلى المنازل وتلدغ الأطفال والماشية وتتسبب فى انتقال الأمراض بصورة كبيرة وخاصة الجلدية بين عدد كبير من اطفال القرية .

ورصدت عدسة اليوم السابع انتشار كميات كبيرة من مياه الصرف الصحى المتراكمة فى محيط المزارع والمناطق السكنية بالقرية والتى أفاد عدد من المزارعين أن تراكمها بسبب قيام الوحدة المحلية القروية بإلقاء تلك المخلفات فى منطقة قريبة من المناطق الزراعية والعمران بالقرية منذ فترة حتى تحولت إلى بركة كبيرة مملوءة بالمياه الملوثة والتى تنمو بها الحشائش وتتراكم عليها الحشرات والبعوض وتنتج عنها الروائح الكريهة.

وقال أحمد حمد الله أحمد أحد المزارعين المتضررين فى تصريح خاص لــ" اليوم السابع " أنهم يعانون من تلك المشكلة منذ فترة طويلة حيث أن تراكم كميات كبيرة من المياه الملوثة بسبب إلقاء مياه الصرف الصحى بمعرفة عربات الوحدة المحلية للقرى مما تسبب فى تحولها إلى بركة كبيرة للصرف الصحى المتاخكة للمناطق الزراعية كما أن تلك كميات المياه الملوثة تقع فى وسط الزراعات وكل المزارعين يمرون على الطريق ويتعرضون لهجوم البعوض أثناء المرور كما يهاجم البعوض المواشى الخاصة بهم ويلحق بها الضرر .

ومن جانبه أفاد كمال عبد العزيز رئيس مركز ومدينة الداخلة فى تصريح خاص لــ" اليوم السابع " أنه سيتم بحث شكوى أهالى القرية ومعرفة سبب إلقاء تلك المخلفات فى محيط القرية والعمل على منع هذا الإجراء فورا وذلك حرصا على حياه المواطنين حيث أن الاجراء المتبع هو التخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحى للمنازل التى لم يتم إدخال شبكات الصرف الصحى إليها بالقائها فى مناطق نائية وفقا لاشتراطات السلامة البيئية.



بعض المزارعين يعرضون المشكلة



كميات كبيرة من مياه الصرف الملوثة



المواطنين المتضررين



برك الصرف فى محيط المزارع



تراكمات ملوثة للبيئة