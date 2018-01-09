صور.. محافظ الأقصر يتابع أعمال تركيب حواجز لمنع تسرب بقع الزيت لمحطة المياه





الأقصر – أحمد مرعى

التقى محمد بدر محافظ الأقصر، بكل من اللواء محمد يحيى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، والمهندس أحمد ناجى المدير العام للشركة الدولية للخدمات البيئية والبحرية، لمتابعة أعمال تأمين مآخذ محطات مياه الشرب من التلوث وبقع المواد البترولية بمحافظة الأقصر بوضع حواجز ومصدات خلال الفترة المقبلة.

وأكد مدير الشركة الدولية – خلال اللقاء - على وصول الأفراد والمعدات للعمل فى مقر مركز مكافحة تلوث مياه الشرب داخل محطة مياه الأقصر، والذى يعمل بكامل طاقتة لمدة 24 ساعة، موضحًا أن المعدات عبارة عن حواجز ماصة للمواد البترولية، وتعمل على حجز الملوثات ومنع دخولها فى نطاق مآخذ مياه الشرب.

ومن جانبة أضاف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، أن محافظ الأقصر اعتمد مبلغ 3.7 مليون جنيهاً لتأمين جميع مآخد محطات مياه الشرب بالمحافظة ضد أعمال التلوث بالمواد البترولية والذى عانت منه محافظة الأقصر فى الأعوام الأخيرة.

وشدد محافظ الأقصر على ضرورة الحفاظ على مياه الشرب نقية وبجودة عالية وعدم انقطاعها وضمان سلامتها من الملوثات البيئية والمخلفات البترولية، لخدمة المواطنين والمنشآت السياحية فى المدينة.



محمد بدر محافظ الأقصر



الحواجز الخاصة بمنع تسرب بقع الزيت لمحطة مياه الاقصر