صور.. رئيس مجلس الدولة يكرم وفود المؤتمر الدولى للاتحاد العربى للقضاء الإدارى

صور.. رئيس مجلس الدولة يكرم وفود المؤتمر الدولى للاتحاد العربى للقضاء الإدارىالثلاثاء، 09 يناير 2018 06:36 م
المستشار أحمد أبو العزم يكرم الوفود
كتب أحمد عبد الهادى
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كرم المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، الوفود الدولية من المستشارين الحاضرين تمثيلاً عن دولهم، والذين شاركوا فى فعاليات مؤتمر الاتحاد العربى لسلطات القضاء الإدراى.
يأتى ذلك بعد انتهاء فعاليات المؤتمر الذى أقيم على مدار يومين بأحد الفنادق الشهيرة.
المستشار أحمد أبو العزم يكرم الوفود
تكريم الوفود المشاركة بالمؤتمر
تكريم الوفود المشاركة فى المؤتمر
تكريم الوفود المشاركة
تكريم الوفود
جانب من التكريم
جانب من حفل التكريم
حفل التكريم
مراسم التكريم للوفود
مراسم التكريم
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