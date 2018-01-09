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الثلاثاء، 09 يناير 2018 10:04 م
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صور.. رئيس مجلس الدولة يكرم وفود المؤتمر الدولى للاتحاد العربى للقضاء الإدارى

الثلاثاء، 09 يناير 2018 06:36 م
صور.. رئيس مجلس الدولة يكرم وفود المؤتمر الدولى للاتحاد العربى للقضاء الإدارى المستشار أحمد أبو العزم يكرم الوفود


كتب أحمد عبد الهادى
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كرم المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، الوفود الدولية من المستشارين الحاضرين تمثيلاً عن دولهم، والذين شاركوا فى فعاليات مؤتمر الاتحاد العربى لسلطات القضاء الإدراى.
 
                                              
 
يأتى ذلك بعد انتهاء فعاليات المؤتمر الذى أقيم على مدار يومين بأحد الفنادق الشهيرة.
 
المستشار أحمد أبو العزم يكرم الوفود
المستشار أحمد أبو العزم يكرم الوفود

 

تكريم الوفود المشاركة بالمؤتمر
تكريم الوفود المشاركة بالمؤتمر

 

تكريم الوفود المشاركة فى المؤتمر
تكريم الوفود المشاركة فى المؤتمر

 

تكريم الوفود المشاركة
تكريم الوفود المشاركة

 

تكريم الوفود
تكريم الوفود

 

جانب من التكريم
جانب من التكريم

 

جانب من حفل التكريم
جانب من حفل التكريم

 

حفل التكريم
حفل التكريم

 

مراسم التكريم للوفود
مراسم التكريم للوفود

 

مراسم التكريم
مراسم التكريم

 

 


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