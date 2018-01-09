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صور.. رئيس البرلمان يوقع استمارة تزكية السيسي للترشح لرئاسة الجمهورية

الثلاثاء، 09 يناير 2018 04:44 م
صور.. رئيس البرلمان يوقع استمارة تزكية السيسي للترشح لرئاسة الجمهورية الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان


هشام عبد الجليل - تصوير خالد مشعل
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وقع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، منذ قليل، على استمارة تزكية الرئيس عبد الفتاح السيسى للترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية 2018.
 
الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان (1)
 
 
جدير بالذكر، أن  الهيئة الوطنية للانتخابات أصدرت القرار رقم ( 7 ) لسنة 2018 بشأن تزكية أعضاء مجلس النواب للمرشح لانتخابات الرئاسة.
 
 
ونص القرار على أنه فى حالة رغبة المترشح تقديم تزكية من أعضاء مجلس النواب ضمن أوراق ترشحه، يراعى ما يلى:
الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان (2)
 
 
أولا: ألا يقل عدد أعضاء مجلس النواب الذين حصل المرشح على تزكيتهم عن عشرين نائبا
 
 
 
ثانيا : عدم جواز قيام النائب الواحد بتزكية أكثر من مرشح.
الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان (4)
 
 
وتتولى الأمانة العامة لمجلس النواب الحصول على تلك التزكيات والتأكد من صحة البيانات المثبتة بها وفقا للوارد بالنموذج المرسل للأمانة واعتمادها عقب استيفائها وإرسال نسخة للهيئة وتسليم الأخرى للمرشح.
 
الدكتور-على-عبد-العال-رئيس-البرلمان-(3)
 
 
الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان (6)
 

الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان (7)
 

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