صور.. رئيس البرلمان يوقع استمارة تزكية السيسي للترشح لرئاسة الجمهورية

صور.. رئيس البرلمان يوقع استمارة تزكية السيسي للترشح لرئاسة الجمهوريةالثلاثاء، 09 يناير 2018 04:44 م
الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان
هشام عبد الجليل - تصوير خالد مشعل
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وقع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، منذ قليل، على استمارة تزكية الرئيس عبد الفتاح السيسى للترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية 2018.
جدير بالذكر، أن الهيئة الوطنية للانتخابات أصدرت القرار رقم ( 7 ) لسنة 2018 بشأن تزكية أعضاء مجلس النواب للمرشح لانتخابات الرئاسة.
ونص القرار على أنه فى حالة رغبة المترشح تقديم تزكية من أعضاء مجلس النواب ضمن أوراق ترشحه، يراعى ما يلى:
أولا: ألا يقل عدد أعضاء مجلس النواب الذين حصل المرشح على تزكيتهم عن عشرين نائبا
ثانيا : عدم جواز قيام النائب الواحد بتزكية أكثر من مرشح.
وتتولى الأمانة العامة لمجلس النواب الحصول على تلك التزكيات والتأكد من صحة البيانات المثبتة بها وفقا للوارد بالنموذج المرسل للأمانة واعتمادها عقب استيفائها وإرسال نسخة للهيئة وتسليم الأخرى للمرشح.
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