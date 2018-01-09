video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأربعاء، 10 يناير 2018 01:14 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. حفل خطوبة طفلين بكفر الشيخ

الثلاثاء، 09 يناير 2018 11:21 م
صور.. حفل خطوبة طفلين بكفر الشيخ جانب من الحفل


كفر الشيخ – محمد سليمان
إضافة تعليق

تداولت صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بكفر الشيخ صورا لحفل خطوبة طفل يبلغ من العمر 10 سنوات وطفلة تبلغ من العمر 9 سنوات وهما ابنا خالة، وأصلها من كفر الزيات ولكن الأسرة مقيمة فى منزل بقرية قبريط التابعة لمركز فوه بكفر الشيخ.

 

واعتبر عدد كبير من أهالى كفر الشيخ أن ما جرى قرار جرىء من أسرة الطفلين استمرارًا لزواج القاصرات الذى اشتهرت به عدد من أهالى قرى كفر الشيخ. وأكد محمد على محمد، من أهالى فوه، لـ"اليوم السابع" أن الطفلين أولاد خالة، والعريس له أشقاء ووالده غائب، والعروس لها أشقاء أصغر منها، ووالدها عامل لدى إحدى الجمعيات الخيرية بالقرية، وجميعهم يقيمون فى شقة واحدة بالإيجار، مشيراً أن أهالى قبريط أعلنوا رفضهم لما حدث لأنه ما حدث أعتبره البعض إساءة لأهل القرية، مؤكداً أن شبكة العروس كانت "دبلة وخاتم ومحبس"، وأن العروسين يعملان مع أسرتيهما فى أعمال يومية، لتوفير قوت يومهم، فهم كأسرة واحدة.

 

الطفلان العروسان
الطفلان العروسان

 

الطفلان اثناء الحفل المقتصر على الاسرة
الطفلان اثناء الحفل المقتصر على الاسرة

 

الطفلان الصغيران
الطفلان الصغيران

 

الطفلان اثناء الحفل
الطفلان اثناء الحفل

 

جانب من الصور
جانب من الصور

 

الشبكة
الشبكة

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ كفر الشيخ يستقبل رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية

كفر الشيخ

اخبار مصر

اخبار محافظه كفر الشيخ

عروسين

طفل

خطوبة



لا تفوتك
سخرية من وشم "كوتينيو" بالعربى.. مغردون: المفروض تسأل صلاح بدل ترجمة جوجل

سخرية من وشم "كوتينيو" بالعربى.. مغردون: المفروض تسأل صلاح بدل ترجمة جوجل

المعارضة القطرية: تمويل تميم للإخوان فى أوروبا تخطى 350 مليون يورو

المعارضة القطرية: تمويل تميم للإخوان فى أوروبا تخطى 350 مليون يورو

قطر المفتوحة لكل إسرائيلى.. الدوحة تستضيف لاعبى المستوطنات لكرة اليد بالترحاب.. ملاعبها شهدت تواجد فرق الكرة الطائرة.. سباحوا تل أبيب حصدوا الميداليات على أراضيها.. والعلم الإسرائيلى يرفرف فوق ملاعبها علنا

قطر المفتوحة لكل إسرائيلى.. الدوحة تستضيف لاعبى المستوطنات لكرة اليد بالترحاب.. ملاعبها شهدت تواجد فرق الكرة الطائرة.. سباحوا تل أبيب حصدوا الميداليات على أراضيها.. والعلم الإسرائيلى يرفرف فوق ملاعبها علنا

فيديو.. الصاعدون والهابطون فى القمة 115..شناوى الأهلى "هايص" وشناوى الزمالك "لايص".. البدرى يصعد لصدارة الدورى.. وجلال "مصدوم".. الحراق بطل مسك الختام.. باسم مرسى يستكمل رحلة السقوط .. ودرس إيطالى لمحمد إبراهيم

فيديو.. الصاعدون والهابطون فى القمة 115..شناوى الأهلى "هايص" وشناوى الزمالك "لايص".. البدرى يصعد لصدارة الدورى.. وجلال "مصدوم".. الحراق بطل مسك الختام.. باسم مرسى يستكمل رحلة السقوط .. ودرس إيطالى لمحمد إبراهيم

الإسكان: بدء تنفيذ المرحلة الثانية من محطة مياه القاهرة الجديدة لتغذية العاصمة الإدارية

الإسكان: بدء تنفيذ المرحلة الثانية من محطة مياه القاهرة الجديدة لتغذية العاصمة الإدارية

تغليظ عقوبة خطف الأطفال وهتك عرضهم بعد التعديل.. تعرف عليها

تغليظ عقوبة خطف الأطفال وهتك عرضهم بعد التعديل.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة