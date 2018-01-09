صور.. حفل خطوبة طفلين بكفر الشيخ





كفر الشيخ – محمد سليمان

تداولت صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بكفر الشيخ صورا لحفل خطوبة طفل يبلغ من العمر 10 سنوات وطفلة تبلغ من العمر 9 سنوات وهما ابنا خالة، وأصلها من كفر الزيات ولكن الأسرة مقيمة فى منزل بقرية قبريط التابعة لمركز فوه بكفر الشيخ.

واعتبر عدد كبير من أهالى كفر الشيخ أن ما جرى قرار جرىء من أسرة الطفلين استمرارًا لزواج القاصرات الذى اشتهرت به عدد من أهالى قرى كفر الشيخ. وأكد محمد على محمد، من أهالى فوه، لـ"اليوم السابع" أن الطفلين أولاد خالة، والعريس له أشقاء ووالده غائب، والعروس لها أشقاء أصغر منها، ووالدها عامل لدى إحدى الجمعيات الخيرية بالقرية، وجميعهم يقيمون فى شقة واحدة بالإيجار، مشيراً أن أهالى قبريط أعلنوا رفضهم لما حدث لأنه ما حدث أعتبره البعض إساءة لأهل القرية، مؤكداً أن شبكة العروس كانت "دبلة وخاتم ومحبس"، وأن العروسين يعملان مع أسرتيهما فى أعمال يومية، لتوفير قوت يومهم، فهم كأسرة واحدة.



الطفلان العروسان



الطفلان اثناء الحفل المقتصر على الاسرة



الطفلان الصغيران



الطفلان اثناء الحفل



جانب من الصور