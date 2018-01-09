صور.. حريق هائل بأحد العقارات السكنية بمانهاتن وقوات الإطفاء تكافح النيران





كتب محمد جمال - تصوير رويترز

اندلع حريق هائل بأحد العقارات السكنية بمانهاتن بولاية نيويورك الأمريكية، اليوم الثلاثاء ، وهرعت قوات الإطفاء إلى مكان الحريق لمقاومة النيران.

وقامت قوات الإطفاء بإنقاذ عشرات المواطنين من داخل العقار خوفا على حياتهم، فيما لم تفد السلطات بأى ضحايا أو مصابين حتى الأن.

يذكرأن، أصيب شخصين بعد تعرض أحد أبراج الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، والذى يتكون من58 طابقا بمانهاتن لحريق هائل، ونجحت قوات الإطفاء فى إخماده .



إجلاء سكان العقار



أدخنة متصاعدة من العقار



النيران تلتهم العقار



حريق هائل بأحد العقارات السكنية بمانهاتن وقوات الإطفاء تكافح النيران



قوات الإطفاء