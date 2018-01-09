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صور.. تموين الأقصر تضبط 15 محضرًا لمخالفات بأسواق مدينة أرمنت

الثلاثاء، 09 يناير 2018 10:30 ص
صور.. تموين الأقصر تضبط 15 محضرًا لمخالفات بأسواق مدينة أرمنت جانب من المضبوطات


الأقصر – أحمد مرعى
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واصل رجال مديرية التموين بالأقصر، من حملات التفتيش لتشديد الرقابة على الأسواق وضبط المخالفين للقرارات التموينية، حيث خرجت حملة بإدارة تموين أرمنت ونجحت فى تحرير 15 محضر ومخالفة متنوعة.

وقال الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر – فى بيان اليوم، إن الحملات شملت تحرير 11 محضر عدم الاعلان عن الأسعار، ومحضر لسلع مجهولة المصدر، و2 محضر سلع منتهية الصلاحية، كما تم ضبط 22 كيس حلو الشام، و160علبة مشروب رانى فواكه، و11زجاجة سفن أب، و190كيس اندومى، و10كيلو دقيق، و23زجاجة ميرندا، و40كيس شيبسى، و5علبة زبادى منتهية الصلاحية.

وأضاف وكيل تموين الأقصر، أنه تم تحرير محضر لتجميع 7 اسطوانات بوتاجاز منزلية للبيع بالسوق السوداء، مؤكداً على أنه فى ضوء القانون سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة مع كافة المخالفين بما يصب فى مصلحة المواطنين بالدرجة الأولى.

 

تموين الأقصر تضبط 15 محضر لمخالفات بأسواق مدينة أرمنت
المضبوطات

 

جانب من المضبوطات في حملات مديرية تموين الاقصر
جانب من المضبوطات 

 

منتجات منتهية الصلاحية في اسواق مدينة ارمنت
منتجات منتهية الصلاحية في أسواق أرمنت

 


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