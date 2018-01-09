صور.. تظاهر مئات الطلاب التونسيين اعتراضا على زيادة الضرائب





كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز)

تظاهر العديد من الطلاب التونسيين اليوم الثلاثاء، ضد ارتفاع الأسعار وزيادة الضرائب، فيما طوقت الشرطة التونسية المتظاهرين

وردد المتظاهرون عبارات مناهضة للحكومة التونسية، اعتراضا على الأوضاع الاقتصادية الأخيرة.



متظاهر تونسى

ومن جانبه أعلنت الحكومة التونسية، أن ما شهدته البلاد الليلة الماضية جرائم شغب وسرقة لا علاقة لها بالاحتجاج على ارتفاع الأسعار وتفشى البطالة.

وانتشرت احتجاجات عنيفة فى عدة مدن فى شمال وجنوب تونس، الليلة الماضية، بعد قرارات حكومية بفرض ضرائب جديدة ورفع أسعار بعض المواد الاستهلاكية، وأسفرت الأحداث عن مقتل شخص.

وبعد ليلة مضطربة عاد الهدوء إلى أغلب المدن، صباح اليوم الثلاثاء، لكن نشطاء دعوا للاحتجاج بالعاصمة تونس على ما وصفوه بعنف من جانب الشرطة نتج عنه مقتل متظاهر فى بلدة طبربة الواقعة على بعد 40 كيلومترا، فيما قالت وزارة الداخلية، إن المحتج الذى لقى حتفه كان يعانى مشكلات فى التنفس ولفظ أنفاسه اختناقا جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع ولم تدهسه عربة شرطة مثلما روج البعض.



الشرطة التونسية



تواجد الشرطة التونسية



متظاهرة تونسية



جانب من التظاهرات



متظاهر تونسى



تطويق الشرطة التونسية