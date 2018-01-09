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صور.. ترامب يدعو إلى تسوية حول الهجرة دون التراجع عن الجدار مع المكسيك

الثلاثاء، 09 يناير 2018 10:28 م
صور.. ترامب يدعو إلى تسوية حول الهجرة دون التراجع عن الجدار مع المكسيك ترامب يجتمع مع أعضاء فى مجلسى النواب والشيوخ من الحزبين الجمهورى والديموقراطى


أ ف ب
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دعا الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الثلاثاء أعضاء الكونجرس إلى التوصل إلى اتفاق بشأن الهجرة، وتسوية أوضاع آلاف المهاجرين السريين الذين وصلوا أطفالا إلى الولايات المتحدة، إلا إنه بقى متمسكا ببناء جدار مع المكسيك.

وقال ترامب خلال اجتماع عقد فى البيت الأبيض مع أعضاء فى مجلسى النواب والشيوخ من الحزبين الجمهورى والديموقراطى "يجب أن يكون هذا القانون قانون حب".

وفى لفتة نادرة سمح للصحفيين بحضور نحو ساعة من هذا الاجتماع.

وقال ترامب أيضا "اعتقد أنه يمكن إنهاء الأمر بسرعة كبيرة"، معربا عن الأسف لدرجة "العداء والكراهية" بين الجمهوريين والديموقراطيين الأمر الذى يلوث حسب قوله الحياة السياسية الأمريكية منذ سنوات عدة.

اجتماع ترامب مع أعضاء فى مجلسى النواب والشيوخ من الحزبين الجمهورى والديموقراطى
اجتماع ترامب مع أعضاء فى مجلسى النواب والشيوخ من الحزبين الجمهورى والديموقراطى

 

ودعا ترامب الى "حل دائم" للذين يعرفون باسم "دريمرز" (الحالمون)، مضيفا أن "الأمن على الحدود" يجب أن يكون إحدى ركائز أى قانون حول الهجرة.

ويطالب الرئيس الأمريكى منذ فترة طويلة برصد الاعتمادات اللازمة لبناء الجدار مع المكسيك كما وعد خلال حملته الانتخابية.

وأضاف ترامب خلال نقاشه الطويل مع النواب والشيوخ الجمهوريين والديموقراطيين "نحن بحاجة إلى جدار".

ترامب يجتمع مع أعضاء فى مجلسى النواب والشيوخ من الحزبين الجمهورى والديموقراطى
ترامب يجتمع مع أعضاء فى مجلسى النواب والشيوخ من الحزبين الجمهورى والديموقراطى

 

وأشار إلى أنه لن يكون من الضرورى بناء الجدار على طول الحدود بسبب وجود عقبات طبيعية مثل الأنهار والجبال تقوم مقام الجدار فى مناطق عدة.

كما دعا ترامب مرة أخرى إلى إنهاء ما يسميه "الهجرة المتسلسلة" فى إشارة إلى لم الشمل، وإنهاء العمل بالسحب السنوى للبطاقات الخضراء.

وخلال النقاش دعا ترامب للتوصل إلى اتفاق على مرحلتين : إقرار قانون حول شبان داكا والأمن على الحدود، ثم إقرار إصلاح أوسع لنظام الهجرة بكامله.

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

 


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