صور.. تحرير 25 نموذجا لطلب تأييد ترشيح الرئيس لفترة ثانية بكفر الشيخ





كفر الشيخ – محمد سليمان

حررت مكاتب الشهر العقارى بكفر الشيخ 25 توكيلا لرغبتهم فى ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية، فى أول يوم عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن جاهزية مكاتب الشهر العقارى، لاستقبال الراغبين فى تأييد المرشحين لانتخابات الرئاسة.

أكد محمد على من الموظفين بالشهر العقارى بكفر الشيخ، أن عدد من حرروا التوكيلات اليوم الثلاثاء بكافة مكاتب المحافظة 25 شخصاً من أبناء محافظة كفر الشيخ، لتأييد ترشيح الرئيس "السيسى"، مؤكداً أن كل مكاتب التوثيق ستكون جاهزة لاستقبال المواطنين الراغبين فى تحرير توكيلات للمرشحين غداً الأربعاء.

وأضاف نصر الدين أحمد عاصى، عمدة قرية صندلا، لـ"اليوم السابع"، أنه صمم على أن يكون أول من حرروا توكيلات لمطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسى للترشح لفترة رئاسية ثانية، مؤكداً أن ابن شقيقه وعدد من الأصدقاء كانوا برفقته، مشيراً أن الرئيس عبدالفتاح السيسى هو الذى سيفوز بالرئاسة.

وقال مصطفى السلمونى، من أهالى قرية أبو غنيمه، إنه سيتوجه صباح الغد برفقة عدد من الأهالى لمكتب الشهر العقارى بسيدى سالم لتحرير توكيلات وطلبات تأييد ترشيح للرئيس عبدالفتاح السيسى، متوقعاً إقبالاً كبيراً على مكاتب الشهر العقارى الأيام المقبلة.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت عن بدء مكاتب الشهر العقارى فى توثيق إقرارات مرشحى الرئاسة، على أن يتم فتح باب الترشح فى الانتخابات الرئاسية ابتداءً من 20 حتى 29 يناير الجاري، على أن تجرى عملية التصويت فى 26 مارس المقبل.



عمدة قرية صندلا وابن شقيقه حررا توكيلات لترشح الرئيس



عمدة قرية صندلا صممت على ان اكون أول من يحرر توكيلا