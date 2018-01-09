صور.. افتتاح مزار ومتحف شهداء كنيسة طنطا بالغربية

الغربية - مصطفى عادل

افتتح نيافة الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها، مزار شهداء طنطا الأبرار، الذى يضم أجساد 30 شهيدا من شهداء أحد الشعانين 9 أبريل 2017، كما افتتح المتحف الملحق بالمزار والذى يؤرخ الحدث بكل تفاصيله، حيث يضم المتحف أهم ما كتبته الصحف المصرية والعالمية عن الحدث والبيانات التى شاركت بها كنائس ودوّل العالم، كرصد لردود الأفعال الإقليمية والعالمية عن الحدث.

كما يضم أجزاء مختلفة من الكنيسة تظهر بها أثار الحادث وملابس الخدمة، والشمامسة، والشهداء، والكثير من المقتنيات الخاصة بالشهداء، كانت معهم وقت الحادث والصور الأرشيفية للحدث.

والمتحف مزود بشاشات يعرض عليها فيلم الختم الخامس الفيلم التوثيقي للحدث، والسير الشخصية للشهداء وكل ما يتعلق بالحادث، ويستطيع الزائر أن يعيش الحدث بكل تفاصيله من خلال زيارة المزار والمتحف.

يذكر أن المزار ملحق بكاتدرائية الشهيد العظيم مارجرجس، وشهداء طنطا الأبرار، التي تعرضت للحادث الإرهابي الغاشم في أحد الشعانين الماضي.