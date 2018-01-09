صور.. استخراج طالب من بئر مياه جوفية بعد 8 ساعات من سقوط صخرة عليه بسوهاج





سوهاج - محمود مقبول

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى، بإدارة الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد علاء نمشه، منذ قليل، من إستخراج طالب يبلغ من العمر 18 عاما على قيد الحياة، من داخل بئر ممتلئ بالمياه الجوفية على عمق 8 أمتار من سطح الأرض، عقب سقوط صخرة عليه أثناء الحفر والتنقيب عن الاثار، حيث ظل الطالب طبقا لرواية شهود العيان لمدة 8 ساعات بالبئر أسفل الصخرة من الساعة الثالثة عصرا وحتى الثانية عشر مساءً موعد إستخراجه.

كان اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من العميد وائل جمال مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بتقلى المركز بلاغا من أحد الأهالى بتواجد نجله بداخل بئر بناحية قرية نجع الدير، ولم يستطيع الخروج.

وعلى الفور، قرر مدير أمن سوهاج، سرعة تكليف فريق من قوات الإنقاذ النهرى بإدارة الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم الدفع بطاقم كامل من قوات الإنقاذ مكون من ضابط و5 عناصر إنقاذ.

وتبين من التحريات، التي أشرف عليها اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد محمود حسن رئيس مباحث المديرية، وقادها الرائد على الصغير رئيس مباحث مركز شرطة سوهاج، أن الطالب يدعى "ع.ن.ع" 18 سنة، طالب ويقيم بناحية قرية أولاد نصير، حيث كان يقوم بأعمال الحفر والتنقيب عن الاثار بمساعدة اخرين بأرض على بناحية نجع الدير دائرة المركز، وذلك داخل بئر بقطر متر فى متر تتسع بعد ذلك بعرض 4 أمتار وعمق 8 أمتار ممتلئة بالمياه الجوفية تنتهى بسرداب.

حيث تبين أنه أثناء تواجده بداخل البئر، سقطت عليه صخره كبيرة منعته من الحركة، وأنه كان يرتدى ملابس غطس ونظارة رؤية ومتصل بخراطيم هواء عبر كمبيوسر هواء، والتي استمر متمسكا بها طوال تلك الفترة مما ساعده على البقاء على الحياة طوال تلك الفترة، تم تفتيت أجزاء من الصخرة، وتم إستخراجه بمعرفة القوات على القيد الحياة، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج، جار تحرير محضرا بالواقعة، تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.