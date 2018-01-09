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صور..أساتذة تربويين يشاركون بورشة عمل مخرجات تعليم الفنون بالمناهج الجديدة

الثلاثاء، 09 يناير 2018 10:55 م
صور..أساتذة تربويين يشاركون بورشة عمل مخرجات تعليم الفنون بالمناهج الجديدة أساتذة تربويين يشاركون فى ورشة عمل مخرجات تعليم الفنون بالمناهج الجديدة


كتب محمود طه حسين
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شارك عدد من اساتذة الجامعات فى ورشة عمل لإعداد مخرجات التعليم فى مجال الفنون ضمن المناهج الجديدة والقائمة على عدة مجالات منها اللغات والفنون والعلوم التكنولوجيا والمزمع تطبيقها من العام المقبل وذلك بمركز المناهج والمواد التعليمية.

وبدأت ورشة العمل بشرح كامل لمخرجات نواتج التعلم من قبل الدكتورة نوال شلبى مدير المركز، والهدف من تلك المخرجات.

وأوضحت نوال شلبى، أن الهدف من مخرجات تعلم الفنون هو دمج المجالات الفنية من تربية فنيه وموسيقى وإعلام فى الوحدات متعددة التخصصات التى سيتم بناءها فى الفترة القادمة.

وجاء على رأس المشاركين فى الورشة، الدكتور مخلص محمود عبد الحميد عميد كلية التربية النوعية بجامعة القاهرة والدكتورة أمانى حنفى محمد عميد كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس والدكتورة هيام على سليمان استاذ مساعد بكلية التربية الموسيقية والدكتورة رضوى عبد الرحمن عطية ومدرس تربية موسيقية بكلية التربية النوعية والدكتور يسرى عسوى عبد اللطيف والدكتورة رانيا سمير الياس مدرس مساعد بكلية التربية الموسيقية والدكتورة وفاء عبد السلام مستشار التربية الموسيقية بالوزارة والدكتورة راندا رزق استاذ مساعد الإعلام التربوى بجامعة القاهرة.

وحضر الورشة أيضا الدكتورة سمية سيد مدير عام إدارة المكتبات بالوزارة والدكتور بسام عبد الستار مدرس الصحافة بقسم الإعلام التربوى بكلية التربية بجامعة القاهرة والدكتور هانى كمال مدير عام الأنشطة الثقافية والفنية بوزارة التربية والتعليم وعدد من المتخصصين فى مجال الفنون.

 

أتربويين يشاركون فى ورشة عمل مخرجات تعليم الفنون بالمناهج
تربويين يشاركون فى ورشة عمل مخرجات تعليم الفنون بالمناهج

 

أساتذة تربويين يشاركون فى ورشة عمل مخرجات تعليم الفنون بالمناهج الجديدة (2)
أساتذة تربويين يشاركون فى ورشة عمل مخرجات تعليم الفنون بالمناهج الجديدة (2)

 

أساتذة تربويين يشاركون فى ورشة عمل مخرجات تعليم الفنون بالمناهج الجديدة
أساتذة تربويين يشاركون فى ورشة عمل مخرجات تعليم الفنون بالمناهج الجديدة

 

أساتذة تربويين يشاركون فى ورشة عمل مخرجات تعليم الفنون
أساتذة تربويين يشاركون فى ورشة عمل مخرجات تعليم الفنون

 

تربويين يشاركون فى ورشة عمل مخرجات تعليم الفنون بالمناهج الجديدة
تربويين يشاركون فى ورشة عمل مخرجات تعليم الفنون بالمناهج الجديدة

 

 
 
 
 

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تعليم الفنون

المناهج الجديدة

اللغات والفنون

الجامعات



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