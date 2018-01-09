صندوق المصريين العقارى يبدأ إجراءات تسجيله بالرقابة المالية





كتب هانى الحوتى

بدأ صندوق المصريين للاستثمار العقارى، أول صندوق عقارى يتم تدشينه فى مصر، إجراءات الموافقة على تسجيله بالهيئة العامة للرقابة المالية، تمهيداً لقيده وبدء تداول وثائقه بالبورصة المصرية.

وقال مصدر مسئول وثيقة الصلة بالأمر، إن صندوق المصريين العقارى استوفى أغلب الاشتراطات الخاصة بالتسجيل، ولم يتبق سوى خطوات قليلة ينتظر أن تتم خلال الشهر الجارى تمهيداً لبدء خطوات القيد والتداول بالبورصة المصرية، مؤكدا أن تداول وثائق الصندوق بالبورصة سيعد إضافة كبيرة بسوق المال المصرى، فى ضوء أنه سيكون أول صندوق مصرى يجرى تداوله على وثائقه.

وأكد مصدر، لـ"اليوم السابع"، أن الاستراتيجية المفصح عنها سابقاً لصندوق المصريين العقارى فى نشرة الاكتتاب والخطة الاستثمارية ثابتة ولم تتغير.

يذكر أنه كان تم إغلاق باب الاكتتاب العام لجمع مساهمات المواطنين من رأس مال أول صندوق استثمار عقارى مصرى خلال شهر أكتوبر الماضى، حيث أعلنت الجهة المسئولة عن إدارة الصندوق جمع 80 مليون جنيه من إجمالى 100 مليون جنيه، كانت مستهدفة جمعها عبر الاكتتاب.

وطُرح الاكتتاب على الصندوق العقارى عبر جزئين؛ الأول مخصص للمساهمين الرئيسيين بالصندوق، وجمعت 50 مليون جنيه أما الجزء الثانى فخصص للمستثمرين الأفراد والمهتمين، وجمعت 30 مليون جنيه فقط، وشارك فى تغطية الاكتتاب شركة قناة السويس للتأمين بمبلغ 10 ملايين جنيه، إلى جانب بنك مصر إيران الذى ساهم بـ 5 ملايين جنيه فى الجزء الثانى من الاكتتاب.

وبدأت المرحلة الأولى من الاكتتاب فى صندوق المصريين العقارى مطلع مايو الماضى لجمع 50 مليون جنيه، فيما من المزمع طرح وثائق بقيمة 2.5 مليار جنيه تمثل 50 ضعف رأسمال شركة الصندوق البالغ 50 مليون جنيه على 5 مراحل، قد تزيد أو تقل حسب استجابة السوق.