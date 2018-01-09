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صحة بنى سويف: نظمنا 19 دورة تدريبية وفزنا بالمركز الأول على مستوى الدولة

الثلاثاء، 09 يناير 2018 11:20 ص
صحة بنى سويف: نظمنا 19 دورة تدريبية وفزنا بالمركز الأول على مستوى الدولة مدير مركزمعلومات مديرية الصحة يتحدث لليوم السابع


بنى سويف أيمن لطفى
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أكد حسام وفقى مدير مركز معلومات مديرية الصحة ببنى سويف، أن المركز نفذ خلال العام المنقضى 19 دورة تدريبية للحصول على الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر " icdl "، وحضرها 285 متدربا من العاملين بالصحة والهيئات الأخرى، بإشراف الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

 

وأضاف وفقى لـ"اليوم السابع": "حصلنا على المركز الأول، كأفضل مركز فرعى نفذ خطة التدريب بالشكل اللائق والجيد، وتم تكريمنا فى المركز الرئيسى بالمنيرة بالقاهرة وتسلمت شهادة التقدير نيابة عن فريق العمل بالمركز".

 

وتابع وفقى قائلا: "يضم المركز شبكة من أجهزة الحاسب الآلى بها معلومات المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والوحدات الصحية بمدن ومراكز المحافظة الإدارية السبع، ويعمل بالمركز 15 موظفا، ويضم وحدات " التدريب ، المستشفيات، الدعم الفنى، الصيانة والشبكات، السكرتارية والمتابعة "، ويتبع المركز 10 مراكز فرعية بالمستشفيات، و7 بالادارة الصحية، 181 مكتب صحة مميكن لديهم موظفين يتولون تسجيل البيانات.


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