"صحة الإسكندرية" تضبط جبن موتزاريلا وبقوليات غير مطابقة للمواصفات





الإسكندرية - جاكلين منير

تمكن فريق مراقبة الأغذية بإدارة المنتزه الطبية بالإسكندرية، من ضبط ٥٦٠ عبوة جبن موتزريلا مبشور وزن كيلوجرام واحد للعبوة، بوزن اجمالى 560 كجم بمنطقة دربالة، غير مطابقة للمواصفات القياسية لعدم ثبات الأحبار والبيانات المطبوعة على العبوات، وكونها سهلة المحو، وتم تحرير محضر جنحة صحية طبقًا للقانون رقم ١٠ لسنة 1966.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، بتشديد الرقابة على أماكن تصنيع وتوزيع المواد الغذائية، والاهتمام بمراقبة التعليب والتغليف ووجود البيانات التى نص عليها القانون، بنفس قدر الاهتمام بسلامة المحتوى الغذائى، ومطابقتها للمواصفات الصحية.

كما قام فريق مطور المنتزه، بضبط ٦٨ كيلو جرام بقوليات أنواع مختلفة (عدس أحمر مجروش، لوبيا بيضاء جافة، فاصوليا بيضاء جافة) بعدد ٦٨ عبوة غير مدون عليها أى بيانات، بعد ورود التقارير المعملية بعدم مطابقة جميع العينات للمواصفة القياسية لعدم تدوين أى بيانات على العبوات.

وأوضح سعيد صابر مراقب عام الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية فى بيان صادر له اليوم، أنه تم العرض على النيابة العامة لاتخاذ قرارها بشأن المضبوطات.

من جهة أخرى أصدر الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، قرارًا بندب الدكتور أشرف أحمد حسنين لمنصب مدير إدارة التدريب بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، خلفًا للدكتورة عزة أبو زيد لبلوغها سن الإحالة على المعاش، وكان الدكتور أحمد حسنين يشغل منصب مدير إدارة علاج البلهارسيا بالمديرية.

كما أصدر وكيل الوزارة قرارًا بندب الدكتورة أمل محمد السنباطى مديرة لإدارة علاج البلهارسيا، وجاء بالقرارين أن مدة الانتداب 3 أشهر لحين الشغل الدائم للوظيفة طبقًا للقانون 81 لسنة 2017.