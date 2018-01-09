س وج.. كل ما تريد معرفته عن مستشفى النجيلة بمطروح





كتبت أمل علام

أعلن اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، أن مستشفى النجيلة سيكون له دور كبير فى استقبال جميع المرضى بمحافظة مطروح والأشقاء من دولة ليبيا خاصة بعد قيام وزارة الصحة بتحويلها لمستشفى إحالة.

ويقدم الدكتور محسن طه، وكيل وزارة الصحة بمطروح، والدكتور محمد على متولى مدير مستشفى النجيلة كل ما تريد أن تعرفه عن مستشفى النجيلة بمحافظة مطروح.

س : أين تقع مستشفى النجيلة ؟

ج : يقع مستشفى النجيلة بمحافظة مطروح قرب منطقة السلوم.

س: كم تبلغ مساحتها ؟

ج : تبلغ مساحتها 7 آلاف متر.

س : كم تبلغ تكلفتها ؟

ج : تبلغ تكلفتها 200 مليون جنيه بتمويل من وزارة الصحة.

س : كم عدد السكان التى ستخدمهم ؟

ج : يخدم أهالى النجيلة بالإضافة إلى أهالى منطقة السلوم، وليبيا وشمال أفريقيا أى حوالي 61 ألف شخص.

س: هل تشمل المستشفى كل التخصصات؟

ج: المستشفى به كل التخصصات حيث يحتوى على 42 سريرا منها 24 سريرا داخليا و10 حضانات و8 عناية مركزة و6 ماكينات غسيل كلوى، وغرفتين للعمليات، وغرفة عمليات نساء وتوليد بالإضافة إلى قسم الاستقبال والطوارئ وهى بها 7 أدوار، ويحتوى على مفرمة للتخلص من النفايات صديقة للبيئة.

س:هل تم تشغيل المستشفى ويستقبل المرضى حاليًا؟

ج:تم تشغيل المستشفى من شهر يوليو الماضي ولكن الافتتاح الرسمى سيكون يوم 15 يناير الجارى حيث يقوم الرئيس السيسى بافتتاحها من خلال الفيديو كونفرانس.

س : هل يجرى المستشفى جميع العمليات بما فيها العمليات الكبرى؟

ج: يقوم المستشفى بإجراء جميع العمليات ومن شهر يوليو، وحتى الآن تم إجراء أكثر من 500 عملية جراحية حيث يتم استقبال جميع الحوادث فى المستشفى.

س: هل هناك وحدة للغسيل الكلوى؟

ج : يوجد وحدة للغسيل الكلوي، ويتم إجراء عمليات غسيل كلوي لــ21 مريضًا.

س: هل يوجد بالمستشفى أجهزة حديثة للأشعة؟

ج: يوجد بالمستشفى جميع الأجهزة الحديثة حيث يوجد بها أشعة مقطعية وأشعة رنين مغناطيسى.

س: هل يوجد ما يكفى المستشفى من أطباء وممرضين؟

ج : يوجد بالمستشفى 90 طبيبا واستشاريا، و61 ممرضا وممرضة، وقد تم اختيارها ضمن مستشفيات الإحالة، ومن ضمنها مستشفى النجيلة، بحيث لا يحتاج المريض للذهاب إلى أى مكان آخر لعلاجه.

س : هل يوجد قسم لعلاج الأورام فيه؟

ج: يوجد لدينا 1000 مريض فقط مصاب بالسرطان، من نصف مليون عدد سكان مطروح وتتم إحالتهم إلى مستشفيات جامعة الإسكندرية لتلقى جرعات العلاج الإشعاعى، حيث إن مطروح ليس بها وحدة للعلاج الإشعاعى.

س: هل يوجد قسم طب نفسي بالمستشفى؟

ج : لا يوجد قسم للطب النفسي، ولكن يوجد عيادة لعلاج الأمراض النفسية والعصبية، داخل مستشفى مطروح العام.