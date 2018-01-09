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الثلاثاء، 09 يناير 2018 10:11 م
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بعد 12 يوما زواج..

سيدة تقتل زوجها بمساعدة عشيقها وصديقه فى العاشر من رمضان بالشرقية

الثلاثاء، 09 يناير 2018 05:11 م
سيدة تقتل زوجها بمساعدة عشيقها وصديقه فى العاشر من رمضان بالشرقية اللواء محمد والى مدير المباحث الجنائية بالشرقية


الشرقية - فتحية الديب
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نجح ضباط إدارة البحث الجنائى بالشرقية، اليوم الثلاثاء، فى كشف غموض مقتل عامل بشركة أدوية ودفنه بجوار مركز شباب بدائرة قسم ثان العاشر من رمضان، وتبين أن زوجته تخلصت منه بمساعدة عشيقها وصديقه، وتم القبض على المتهمين، وإخطار نيابة العاشر للتحقيق، برئاسة خالد صلاح، مدير النيابة، وبإشراف المستشار هيثم نصار المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من "ولاء م" 21 سنة، مقيمة بمحافظة المنيا، أفادت فيه بأنه أثناء سيرها برفقة زوجها "حمادة ع ر" 30 سنة، عامل بشركة أدوية من محافظة المنيا، ويعمل بالعاشر من رمضان بالمجاورة 60 بدائرة قسم ثان العاشر من رمضان، تعرضا لهجوم من قبل مجهولين ضربوا زوجها بقطعة خشب على رأسه، ما أسفر عن وفاته فى الحال، فيما تمكن الجناة من سرقة مصوغات الزوجة، ولاذوا بالفرار.

وبعد أقل من 48 ساعة، نجح ضباط إدارة البحث الجنائى، بإشراف اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، واللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، من تشكيل فريق بحث جنائى قاده العقيد محمد هلال، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع العاشر من رمضان، برئاسة العميد عمرو عبد الرازق، رئيس مباحث المديرية.

وتبين من تحريات فريق البحث الذى شارك فيه الرائد إسلام عواد، رئيس مباحث قسم ثانى العاشر من رمضان، ومعاونيه النقباء محمد أشرف وأحمد القاضى وأحمد غريب، أن الزوجة متزوجة من المجنى عليه منذ 12 يوما، وأنها أجبرت على الزواج منه، وكانت على علاقة عاطفية بـ"محمد ع ع" 25 سنة، مقيم المنيا، فاتفقا سويا على التخلص من الزوج لكى يتزوجان.

ونفذ العيشق بمساعدة صديقه "كريم م ع" 19 سنة مقيم المنيا، الواقعة بتحريض من الزوجة، وتم القبض عليهم جميعا، وتولت النيابة التحقيق فى الواقعة.

 


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