سوريا: الاعتداءات الاسرائيلية تؤكد نهج الاحتلال لتفجير الأوضاع بالمنطقة





أ ش أ

قالت وزارة الخارجية السورية، اليوم الثلاثاء، إن الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا تؤكد النهج العدوانى الخطير الذى يتبعه الاحتلال الإسرائيلى لتفجير الأوضاع فى المنطقة، وزيادة تعقيد الأوضاع التى تمر بها، خدمة لأغراضه فى دعم الإرهاب وإدامة احتلاله للأراضى العربية.



وذكرت الوزارة - فى رسالتين موجهتين إلى الأمين العام للامم المتحدة ورئيس مجلس الأمن أوردتهما وكالة الانباء السورية "سانا"- " أن سلطات الاحتلال الإسرائيلى أقدمت مجددا على شن اعتداءات بالصواريخ على الأراضى السورية لتؤكد بما لا يدع مجالا للشك النهج العدوانى الخطير الذى تتبعه (إسرائيل) لتفجير المنطقة ورفع الروح المعنوية المنهارة للتنظيمات الإرهابية إثر رد الجيش السورى على الاعتداءات الغادرة التى نفذتها تلك التنظيمات فى منطقة حرستا فى الغوطة الشرقية.



وأضافت " أن هذه الاعتداءات المتكررة على سوريا لم ولن تنجح فى حماية شركاء إسرائيل وفى مقدمتها تنظيما (داعش) و(جبهة النصرة) كما لم ولن تنجح فى اشغال الجيش السورى عن مواصلة الانجازات التى يحققها فى مكافحة الإرهاب فى انحاء سوريا.

وأوضحت الخارجية، أن استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلى فى انتهاكاتها الصارخة لقرارات مجلس الامن الخاصة بمكافحة الإرهاب ما كان ليحدث بغير الدعم اللامحدود الذى تقدمه لها الإدارة الأمريكية، مشيرة إلى انه الدعم الذى يوفر لاسرائيل الحصانة من المساءلة ويمكنها من الاستمرار فى ممارسة الإرهاب بحق شعوب المنطقة.



وجددت الوزارة مطالبة مجلس الأمن بإدانة هذه الاعتداءات الإسرائيلية السافرة، واتخاذ اجراءات حازمة وفورية لوقف هذه الاعتداءات.