سقوط عاطلين بحوزتهما 20 تذكرة هيروين و3 شرائط أقراص مخدرة فى طنطا

سقوط عاطلين بحوزتهما 20 تذكرة هيروين و3 شرائط أقراص مخدرة فى طنطاالثلاثاء، 09 يناير 2018 04:03 م
أقراص مخدرة - أرشيفية
الغربية - محمد طارق
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تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان طنطا بالغربية، من ضبط عاطلين بحوزتهما 20 تذكرة هيروين، و3 شرائط أقراص مخدرة، فى حملة أمنية بنطاق القسم.
تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطاراً من اللواء أيمن لقية مدير المباحث بالغربية، يفيد بتمكن الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث قسم ثان طنطا، من ضبط "س س ع" وشهرته "عيد سلطان" 63 سنة، ومقيم بحارة أبو زيد حماد ثان طنطا، وبحوزته 20 تذكرة هيروين كبيرة الحجم، وهاتف محمول، و"أ أ أ" وشهرته "ابن عوض" 21 سنة، مقيم بالجلاء دائرة قسم ثان، وبحوزته 3 شرائط أقراص مخدرة مختلفتة الأنواع، ومبلغ مالى.
تم نقل المتهمين لديوان القسم، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمخدرات بغرض الاتجار، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة لتولى التحقيق.
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