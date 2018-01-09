زحام مرورى فى الدقى بسبب كسر ماسورة مياه





كتب عبد الرحمن سيد

ظهرت كثافات مرورية، بسبب كسر ماسورة مياه أعلى شارع محى الدين أبو العز تقاطع نادى الصيد فى الدقى، تم إخطار شركة الصرف للدفع بالسيارات لشفط المياه، فيما تتمركز الخدمات المرورية بالمكان، للعمل على تنظيم حركة المرور.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة بشارع محى الدين أبو العز، بظهور كثافات مرورية، ناتجة عن كسر ماسورة مياه، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .