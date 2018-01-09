زحام مرورى أعلى كوبرى العباسية بعد حادث تصادم سيارتين

زحام مرورى أعلى كوبرى العباسية بعد حادث تصادم سيارتينالثلاثاء، 09 يناير 2018 08:59 ص
حادث تصادم - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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أصيب شخص إثر حادث تصادم لسيارتين ملاكى أعلى كوبرى العباسية، بسبب السرعة الزائدة، مما أدى إلى توقف حركة المرور للقادم من ميدان العباسية اتجاه رمسيس وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث.
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة بلاغا من الخدمات المعينة أعلى كوبرى العباسية، بوقوع حادث مرورى وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .
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