"رياضة البرلمان" تعد أشهر مشجعى المنتخب بمخاطبة الوزير للموافقة على سفره لروسيا

"رياضة البرلمان" تعد أشهر مشجعى المنتخب بمخاطبة الوزير للموافقة على سفره لروسياالثلاثاء، 09 يناير 2018 07:45 م
لجنة الشباب بالبرلمان تستقبل جمال حمدون
كتب ـ هشام عبد الجليل
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وعد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، المشجع جمال حمدون، بأنه سيخاطب المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة لتوفير الدعم له للسفر إلى روسيا من أجل تشجيع منتخب مصر.
وطلب "حمدون"، من رئيس اللجنة ضرورة دعمه من أجل السفر إلى روسيا لمساندة منتخب الفراعنة بمبارياته فى كأس العالم.
وكانت لجنة الشباب بالبرلمان استقبلت جمال حمدون أشهر مشجع للمنتخب المصري، الذى حضر مرتدياً جلباباً يحمل ألوان علم مصر، وهو الجلباب الذى يشتهر به أثناء حضور المباريات.
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