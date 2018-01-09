رويترز: مصر تتوقع جذب ما يصل إلى مليونى سائح روسى فى 2018

رويترز: مصر تتوقع جذب ما يصل إلى مليونى سائح روسى فى 2018الثلاثاء، 09 يناير 2018 09:10 ص
السياحة فى مصر - أرشيفية
رويترز
إضافة تعليق
قال مسئول فى وزارة السياحة، لـ"رويترز"، اليوم الثلاثاء، إن مصر تتوقع جذب ما يصل إلى مليونى سائح روسى هذا العام مع عودة الرحلات الجوية الروسية المنتظمة إلى القاهرة مطلع فبراير.
وبلغ عدد السائحين الروس فى مصر نحو 2.8 مليون سائح فى أول عشرة أشهر من 2015، مقابل 3.1 مليون سائح فى عام 2014 بأكمله، وذكر المسئول - الذى طلب عدم نشر اسمه - أن عودة السياحة الروسية لمصر قرار له طابع سياسى أكثر من الجوانب السياحية التى تخدم القطاع.
وأضاف المسئول "نحن فى انتظار عودة رحلات الطيران العارض للمنتجعات الساحلية على شاطئ البحر الأحمر بالغردقة وشرم الشيخ خلال أبريل المقبل"، ويذكر أن قطاع السياحة يمثل ركيزة أساسية لاقتصاد مصر ومصدر رزق لملايين المواطنين وموردا رئيسيا للعملة الصعبة.
إضافة تعليق
كوميكس.. حفلة أهلاوية للصباح الباكر.. مباراة القمة تسيطر على قائمة تويتر بـ 10 هاشتاجات.. الجمهور الأحمر: "إزاى يذيعوا مباراة +21".. والزملكاوية: "سنظل أوفياء.. والحمد لله إنها جت على قد كدة"
دقت ساعة انتخابات الرئاسة.. الوطنية للانتخابات تفتح باب الترشح من 20 حتى 29 يناير.. وتشترط تزكية 20 نائبا من البرلمان.. وتبدأ غدا تلقى طلبات منظمات المجتمع المدنى لمتابعة الماراثون الانتخابى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة