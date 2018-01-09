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رويترز: مصر تتوقع جذب ما يصل إلى مليونى سائح روسى فى 2018

الثلاثاء، 09 يناير 2018 09:10 ص
رويترز: مصر تتوقع جذب ما يصل إلى مليونى سائح روسى فى 2018 السياحة فى مصر - أرشيفية


رويترز
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قال مسئول فى وزارة السياحة، لـ"رويترز"، اليوم الثلاثاء، إن مصر تتوقع جذب ما يصل إلى مليونى سائح روسى هذا العام مع عودة الرحلات الجوية الروسية المنتظمة إلى القاهرة مطلع فبراير.

وبلغ عدد السائحين الروس فى مصر نحو 2.8 مليون سائح فى أول عشرة أشهر من 2015، مقابل 3.1 مليون سائح فى عام 2014 بأكمله، وذكر المسئول - الذى طلب عدم نشر اسمه - أن عودة السياحة الروسية لمصر قرار له طابع سياسى أكثر من الجوانب السياحية التى تخدم القطاع.

وأضاف المسئول "نحن فى انتظار عودة رحلات الطيران العارض للمنتجعات الساحلية على شاطئ البحر الأحمر بالغردقة وشرم الشيخ خلال أبريل المقبل"، ويذكر أن  قطاع السياحة يمثل ركيزة أساسية لاقتصاد مصر ومصدر رزق لملايين المواطنين وموردا رئيسيا للعملة الصعبة.

 

 


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