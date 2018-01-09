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روسيا ترحب بالمباحثات المباشرة بين الكوريتين

الثلاثاء، 09 يناير 2018 11:52 ص
روسيا ترحب بالمباحثات المباشرة بين الكوريتين دميترى بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية


موسكو(أ ش أ)
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رحب المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميترى بيسكوف بالمباحثات المباشرة بين ممثلى الكوريتين، داعيا للامتناع عن أى خطوات من شأنها إعاقة الحوار المباشر بينهما.

وقال بيسكوف - فى تصريح اليوم الثلاثاء، "نرحب بالاتصال المباشر بين ممثلى الكوريتين.. الرئيس الروسى فلاديمير بوتين تحدث مرارا عن ضرورة توفير الشروط اللازمة لاستئناف الحوار بين كوريا الشمالية والجنوبية وضرورة الامتناع عن أى تصرفات أو خطوات أو تصريحات من شأنها إعاقة هذا الحوار".

وكان متحدث باسم وزارة الوحدة الكورية الجنوبية قد أعلن فى وقت سابق اليوم عن بدء أول محادثات رسمية بين الكوريتين منذ أكثر من عامين فى "بانمونجوم"، وهى المنطقة منزوعة السلاح بين شطرى شبه الجزيرة الكورية.


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دميترى بيسكوف

كوريا الشماليه

كوريا الجنوبيه

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