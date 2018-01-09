رفع 70 طن قمامة ونواتج تطهير ترع خلال حملة بقرية بهواش في المنوفية

رفع 70 طن قمامة ونواتج تطهير ترع خلال حملة بقرية بهواش في المنوفيةالثلاثاء، 09 يناير 2018 11:02 ص
جانب من الحملة
المنوفية _ محمد فتحي
إضافة تعليق
قامت الوحدة المحلية، بزاوية رزين التابعة لمركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية، بحملة مكبرة بقرية بهواش، بناءا على تعليمات المهندس طارق الوراقى رئيس مركز ومدينة منوف، بحضور محمد شعبان نائب رئيس المدينة لشئون القرى، صبحى قدرى موافى رئيس الوحدة المحلية بزاوية رزين، تم عمل حملة مكبرة للنظافة بالوحدة.
وقد أسفرت الحملة عن رفع تجمعات القمامة بالوحدة حيث تم رفع 50 طن تجمعات قمامة، ورفع نواتج هدم حوالى 20طن، وتم تسوية وتمهيد الشوارع بطول حوالى 12 كيلو متر، وكانت الحملة بـ 2 لوادر، جليدر، 6 سيارة قلاب جمع القمامة .
وأكد الوراقى، على استمرار حملات النظافة والتجميل بالوحدات المحلية التابعة لمركز ومدينة منوف، للحفاظ على صحة المواطنين وللوصول إلى مستوى الخدمة الذى يرضيهم .
إضافة تعليق
التموين: زيادة طرح معدلات منتجات البروتين بعد عيد الميلاد.. القابضة الغذائية: ذبح 300 رأس ماشية يوميا لتوفير لحوم طازجة بالمجمعات.. العامة للجملة: طرح 30طن بط مسكوفى.. "المصرية": استمرار القوافل المتنقلة بالقرى
فى الذكرى الـ82 لميلاد حارس اللغة العربية.. فاروق شوشة ملأ الساحة الثقافية بشعره.. ابن قرية الشعراء قدم لغتنا الجميلة لانتشار الإعلام الثقافى الصحيح.. وتنبأ بموته قبل رحيله.. وجائزة النيل آخر ما حصل عليه
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة