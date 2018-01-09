رفع 70 طن قمامة ونواتج تطهير ترع خلال حملة بقرية بهواش في المنوفية





المنوفية _ محمد فتحي

قامت الوحدة المحلية، بزاوية رزين التابعة لمركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية، بحملة مكبرة بقرية بهواش، بناءا على تعليمات المهندس طارق الوراقى رئيس مركز ومدينة منوف، بحضور محمد شعبان نائب رئيس المدينة لشئون القرى، صبحى قدرى موافى رئيس الوحدة المحلية بزاوية رزين، تم عمل حملة مكبرة للنظافة بالوحدة.

وقد أسفرت الحملة عن رفع تجمعات القمامة بالوحدة حيث تم رفع 50 طن تجمعات قمامة، ورفع نواتج هدم حوالى 20طن، وتم تسوية وتمهيد الشوارع بطول حوالى 12 كيلو متر، وكانت الحملة بـ 2 لوادر، جليدر، 6 سيارة قلاب جمع القمامة .

وأكد الوراقى، على استمرار حملات النظافة والتجميل بالوحدات المحلية التابعة لمركز ومدينة منوف، للحفاظ على صحة المواطنين وللوصول إلى مستوى الخدمة الذى يرضيهم .