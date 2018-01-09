video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأربعاء، 10 يناير 2018 01:09 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رشدى وفقى 1871 صوتا وخليفة رضوان 1058 بعد فرز 25 لجنة ببندر جرجا

الثلاثاء، 09 يناير 2018 10:23 م
رشدى وفقى 1871 صوتا وخليفة رضوان 1058 بعد فرز 25 لجنة ببندر جرجا انتخابات -أرشيفية


سوهاج محمود مقبول
إضافة تعليق

أسفرت نتائج الفرز للجنة رقم 135 مقرها مدرسة التجارة بنين عدد الأصوات 125 عدد الأصوات الباطلة 1 وحصل المرشح رشدى وفقى على 89 صوتا وحصل المرشح خليفة رضوان على 35 صوتا.

وفى اللجن رقم 136 ومقرها مدرسة التجارة بنين عدد الأصوات 140 صوتا منها صوت باطل  و128 صوت صحيح وحصل المرشح رشدى وفقى على 103 والمرشح خليفة رضوان على 36 صوتا.

وفى اللجنة 114 ومقرها  عدد الأصوات 94 عدد الأصوات الص2حيحة 90 باطل صوت واحد رشدى وفقى 49 صوتا وخليفة رضوان 41 .

وفى اللجنة 115 عدد الأصوات 78 عدد الأصوات الصحيحة 75 صوتا باطل 3 خليفة رضوان 29 ورشدى 46 صوتا

وفى اللجنة 116 عدد الأصوات 92 صوتا عدد الأصوات الصحيحة 89 صوتا باطل 3 خليفة رضوان 45 صوتا ورشدى وفقى 44 صوتا.

وفى اللجنة 117 عدد الأصوات 97 صوتا صحيح 93 صوتا باطل 4 أصوات خليفة رضوان 37 صوتا ورشدى وفقى 56 صوتا.

وفى اللجنة 130 عدد الأصوات 201 صوتا عدد الأصوات الصحيحة 194 صوتا باطل 7 خليفة رضوان 147 صوتا ورشدى 47 صوتا .

وفى اللجنة 118 عدد الأصوات 128 صوتا عدد الأصوات الصحيحة 119 صوتا باطل 9 خليفة رضوان 43 صوتا ورشدى وفقى 76 صوتا.

وفى اللجنة 119 عدد الأصوات 131 صوتا عدد الأصوات الصحيحة 122 باطل 9 خليفة رضوان 33 صوتا ورشدى وفقى 89 صوتا.

وفى اللجنة 120 عدد الأصوات 105 صوتا صحيح 103 باطل 2 خليفة رضوان 33 صوتا ورشدى وفقى 70 صوتا.

وفى اللجنة 107 عدد لأصوات 138 الأصوات الصحيحة 135 باطل 3  خليفة رضوان 43 صوتا ورشدى وفقى 92 .

وفى اللجنة 108 عدد 123  صحيح 121 باطل 2 خليفة رضوان 28 ورشدى وفقى 93 صوتا.

وفى اللجنة 109 عدد الأصوات 116 صوتا صحيح 116 خليفة رضوان 28 ورشدى 88 صوتا.

وفى اللجنة 110 عدد الأصوات 153 صوتا صحيح 146 صوتا باطل 7 خليفة رضوان 43 ورشدى وفقى 103

وفى اللجنة 111 عدد الأصوات 109 صحيح 107 باطل 2 خليفة رضوان 31 ورشدى وفقى 76 صوتا.

وفى اللجنة 112 عدد الأصوات 90 صوتا الصحيح 89 صوتا باطل 1 خليفة رضوان 33 صوتا ورشدى 56 صوتا

وفى اللجنة 113 عدد الأصوات 134 صوتا صحيح 132 صوتا باطل 2 خليفة رضوان 60 صوتا رشدى وفقى 72 صوتا

وفى اللجنة 132 عدد الأصوات 154 صوتا صحيح 148 صوتا باطل 6 خليفة رضوان 39 صوتا رشدى وفقى 109

وفى اللجنة 133 عدد الأصوات 144 صوتا صحيح 140 باطل 4 خليفة رضوان 41 صوتا رشدى وفقى 99 صوتا

وفى اللجنة 134 عدد الأصوات 135 صوتا صحيح 133 صوتا باطل 2 خليفة رضوان 32 صوتا رشدى وفقى 101 صوتا

وفى اللجنة 96  عدد الأصوات 131 صوتا عدد الأصوات الصحيحة 130 باطل 1 خليفة رضوان 56 صوتا رشدى وفقى 74 صوتا

وفى اللجنة 97 عدد الأصوات 117 صوتا صحيح 115 باطل 2 خليفة رضوان 39 صوتا ورشدى وفقى 76 صوتا

وفى اللجنة 98 عدد الأصوات 131 صوتا  صحيح 127 باطل 4 خليفة رضوان 50 صوتا ورشدى وفقى 77 صوتا

يذكر أن جولة الاعادة للانتخابات التكميلية بدائرة مركز ومدينة جرجا على مقعد النائب المتوفى هرقل وفقى بدائرة "جرجا بين المرشحين رشدى محمد وفقى عبد القادر وقد حصل فى الجولة الأولى على 10740 صوتا وخليفة رضوان خلف وقد حصل على 9746 صوتا.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

غلق باب التصويت فى انتخابات جرجا بسوهاج وبدء عملية فرز الأصوات

اخبار مصر

مجلس النواب

جرجا

اخبار السياسه

الانتخابات التكميليه



لا تفوتك
سخرية من وشم "كوتينيو" بالعربى.. مغردون: المفروض تسأل صلاح بدل ترجمة جوجل

سخرية من وشم "كوتينيو" بالعربى.. مغردون: المفروض تسأل صلاح بدل ترجمة جوجل

المعارضة القطرية: تمويل تميم للإخوان فى أوروبا تخطى 350 مليون يورو

المعارضة القطرية: تمويل تميم للإخوان فى أوروبا تخطى 350 مليون يورو

قطر المفتوحة لكل إسرائيلى.. الدوحة تستضيف لاعبى المستوطنات لكرة اليد بالترحاب.. ملاعبها شهدت تواجد فرق الكرة الطائرة.. سباحوا تل أبيب حصدوا الميداليات على أراضيها.. والعلم الإسرائيلى يرفرف فوق ملاعبها علنا

قطر المفتوحة لكل إسرائيلى.. الدوحة تستضيف لاعبى المستوطنات لكرة اليد بالترحاب.. ملاعبها شهدت تواجد فرق الكرة الطائرة.. سباحوا تل أبيب حصدوا الميداليات على أراضيها.. والعلم الإسرائيلى يرفرف فوق ملاعبها علنا

فيديو.. الصاعدون والهابطون فى القمة 115..شناوى الأهلى "هايص" وشناوى الزمالك "لايص".. البدرى يصعد لصدارة الدورى.. وجلال "مصدوم".. الحراق بطل مسك الختام.. باسم مرسى يستكمل رحلة السقوط .. ودرس إيطالى لمحمد إبراهيم

فيديو.. الصاعدون والهابطون فى القمة 115..شناوى الأهلى "هايص" وشناوى الزمالك "لايص".. البدرى يصعد لصدارة الدورى.. وجلال "مصدوم".. الحراق بطل مسك الختام.. باسم مرسى يستكمل رحلة السقوط .. ودرس إيطالى لمحمد إبراهيم

الإسكان: بدء تنفيذ المرحلة الثانية من محطة مياه القاهرة الجديدة لتغذية العاصمة الإدارية

الإسكان: بدء تنفيذ المرحلة الثانية من محطة مياه القاهرة الجديدة لتغذية العاصمة الإدارية

تغليظ عقوبة خطف الأطفال وهتك عرضهم بعد التعديل.. تعرف عليها

تغليظ عقوبة خطف الأطفال وهتك عرضهم بعد التعديل.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة