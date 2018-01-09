رشدى وفقى 1871 صوتا وخليفة رضوان 1058 بعد فرز 25 لجنة ببندر جرجا





سوهاج محمود مقبول

أسفرت نتائج الفرز للجنة رقم 135 مقرها مدرسة التجارة بنين عدد الأصوات 125 عدد الأصوات الباطلة 1 وحصل المرشح رشدى وفقى على 89 صوتا وحصل المرشح خليفة رضوان على 35 صوتا.

وفى اللجن رقم 136 ومقرها مدرسة التجارة بنين عدد الأصوات 140 صوتا منها صوت باطل و128 صوت صحيح وحصل المرشح رشدى وفقى على 103 والمرشح خليفة رضوان على 36 صوتا.

وفى اللجنة 114 ومقرها عدد الأصوات 94 عدد الأصوات الص2حيحة 90 باطل صوت واحد رشدى وفقى 49 صوتا وخليفة رضوان 41 .

وفى اللجنة 115 عدد الأصوات 78 عدد الأصوات الصحيحة 75 صوتا باطل 3 خليفة رضوان 29 ورشدى 46 صوتا

وفى اللجنة 116 عدد الأصوات 92 صوتا عدد الأصوات الصحيحة 89 صوتا باطل 3 خليفة رضوان 45 صوتا ورشدى وفقى 44 صوتا.

وفى اللجنة 117 عدد الأصوات 97 صوتا صحيح 93 صوتا باطل 4 أصوات خليفة رضوان 37 صوتا ورشدى وفقى 56 صوتا.

وفى اللجنة 130 عدد الأصوات 201 صوتا عدد الأصوات الصحيحة 194 صوتا باطل 7 خليفة رضوان 147 صوتا ورشدى 47 صوتا .

وفى اللجنة 118 عدد الأصوات 128 صوتا عدد الأصوات الصحيحة 119 صوتا باطل 9 خليفة رضوان 43 صوتا ورشدى وفقى 76 صوتا.

وفى اللجنة 119 عدد الأصوات 131 صوتا عدد الأصوات الصحيحة 122 باطل 9 خليفة رضوان 33 صوتا ورشدى وفقى 89 صوتا.

وفى اللجنة 120 عدد الأصوات 105 صوتا صحيح 103 باطل 2 خليفة رضوان 33 صوتا ورشدى وفقى 70 صوتا.

وفى اللجنة 107 عدد لأصوات 138 الأصوات الصحيحة 135 باطل 3 خليفة رضوان 43 صوتا ورشدى وفقى 92 .

وفى اللجنة 108 عدد 123 صحيح 121 باطل 2 خليفة رضوان 28 ورشدى وفقى 93 صوتا.

وفى اللجنة 109 عدد الأصوات 116 صوتا صحيح 116 خليفة رضوان 28 ورشدى 88 صوتا.

وفى اللجنة 110 عدد الأصوات 153 صوتا صحيح 146 صوتا باطل 7 خليفة رضوان 43 ورشدى وفقى 103

وفى اللجنة 111 عدد الأصوات 109 صحيح 107 باطل 2 خليفة رضوان 31 ورشدى وفقى 76 صوتا.

وفى اللجنة 112 عدد الأصوات 90 صوتا الصحيح 89 صوتا باطل 1 خليفة رضوان 33 صوتا ورشدى 56 صوتا

وفى اللجنة 113 عدد الأصوات 134 صوتا صحيح 132 صوتا باطل 2 خليفة رضوان 60 صوتا رشدى وفقى 72 صوتا

وفى اللجنة 132 عدد الأصوات 154 صوتا صحيح 148 صوتا باطل 6 خليفة رضوان 39 صوتا رشدى وفقى 109

وفى اللجنة 133 عدد الأصوات 144 صوتا صحيح 140 باطل 4 خليفة رضوان 41 صوتا رشدى وفقى 99 صوتا

وفى اللجنة 134 عدد الأصوات 135 صوتا صحيح 133 صوتا باطل 2 خليفة رضوان 32 صوتا رشدى وفقى 101 صوتا

وفى اللجنة 96 عدد الأصوات 131 صوتا عدد الأصوات الصحيحة 130 باطل 1 خليفة رضوان 56 صوتا رشدى وفقى 74 صوتا

وفى اللجنة 97 عدد الأصوات 117 صوتا صحيح 115 باطل 2 خليفة رضوان 39 صوتا ورشدى وفقى 76 صوتا

وفى اللجنة 98 عدد الأصوات 131 صوتا صحيح 127 باطل 4 خليفة رضوان 50 صوتا ورشدى وفقى 77 صوتا

يذكر أن جولة الاعادة للانتخابات التكميلية بدائرة مركز ومدينة جرجا على مقعد النائب المتوفى هرقل وفقى بدائرة "جرجا بين المرشحين رشدى محمد وفقى عبد القادر وقد حصل فى الجولة الأولى على 10740 صوتا وخليفة رضوان خلف وقد حصل على 9746 صوتا.