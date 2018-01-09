video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الثلاثاء، 09 يناير 2018 11:11 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

رئيس هيئة البترول السابق: شركات قطاع البترول لا تضم ميزانية للتطوير

الثلاثاء، 09 يناير 2018 10:00 م
رئيس هيئة البترول السابق: شركات قطاع البترول لا تضم ميزانية للتطوير المهندس طارق الحديدى، رئيس هيئة البترول السابق


كتب أحمد أبو حجر
إضافة تعليق

كشف المهندس طارق الحديدى، رئيس هيئة البترول السابق، عن عدم تخصيص ميزانية خاصة للإنفاق على الأبحاث والتطوير بميزانيات شركات قطاع البترول العام، مطالبا بضرورة اعتماد موازنات خاصة للأبحاث والتطوير من أجل التقدم فى صناعة البترول المصرية.

وقال رئيس الهيئة السابق فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": أثناء عملى نائب لرئيس هيئة البترول للتخطيط والمشروعات، وأثناء مناقشة الموازنات الاستثمارية بأحد شركات القطاع كانت هناك دراسة لإدخال بعض التعديلات على أحد معامل التكرير، فوجئت أن المبلغ المخصص للدراسة تم وضعه فى بند الخسائر فى الحسابات"، ويتم اعتبار هذه النفقات خسائر.

وتابع "الحديدى" هذا  الوضع لم يتغير حتى الآن ، مشددا على ضرورة تدخل مسئولى القطاع بتخصيص بند فى الموازنة للبحث والتطوير  فلا يوجد تقدم دون تطوير، مضيفا أن معهد بحوث البترول يعد الجناح البحثى لوزارة البترول لكن ينصب تركيزه على عمليات المعالجة والعمليات الكميائية، لكن قطاع البترول يحتاج للاهتمام بعمليات ودراسات الجيولوجية وهندسة المكامن البترولية.

وعن الشركة العامة للبترول قال الحديدى أنها تعانى من نقص التكنولوجيا الحديثة المستخدمة فى مجال البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج، بالإضافة إلى  تخصيص الشركات العالمية فى صناعة البترول جزء كبير من أرباحها لعمليات التطوير والأبحاث، وهو أيضا أمر تفتقده الشركة العامة للبترول .

ودعا الحديدى الشركة العامة توسيع نطاق أعمالها والخروج بعيدا عن منطقة خليج السويس وبعض مناطق الصحراء الغربية التى أصبحت مناطق مستنفذة ومعدلات النمو فيها متباطئة، قائلا إن القانون يسمح لها بالعمل بالامر المباشر دون الحاجة لمزايدات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس هيئة البترول السابق: تعويم الجنيه يرفع دعم الوقود لـ110 مليارات جنيه.. حقل ظهر يعيد العملة الصعبة لمصر.. طارق الحديدى: تغلبنا على أزمة أرامكو فى 96 ساعة.. ولا توجد اتفاقيات تهدر حق مصر

رئيس هيئة البترول السابق: يجب على مصر الاستفادة من غاز شرق المتوسط

البترول

اخبار البترول

اخبار الاقتصاد

طارق الحديدى

رئيس هيئه البترول



لا تفوتك
سخرية من وشم "كوتينيو" بالعربى.. مغردون: المفروض تسأل صلاح بدل ترجمة جوجل

سخرية من وشم "كوتينيو" بالعربى.. مغردون: المفروض تسأل صلاح بدل ترجمة جوجل

المعارضة القطرية: تمويل تميم للإخوان فى أوروبا تخطى 350 مليون يورو

المعارضة القطرية: تمويل تميم للإخوان فى أوروبا تخطى 350 مليون يورو

قطر المفتوحة لكل إسرائيلى.. الدوحة تستضيف لاعبى المستوطنات لكرة اليد بالترحاب.. ملاعبها شهدت تواجد فرق الكرة الطائرة.. سباحوا تل أبيب حصدوا الميداليات على أراضيها.. والعلم الإسرائيلى يرفرف فوق ملاعبها علنا

قطر المفتوحة لكل إسرائيلى.. الدوحة تستضيف لاعبى المستوطنات لكرة اليد بالترحاب.. ملاعبها شهدت تواجد فرق الكرة الطائرة.. سباحوا تل أبيب حصدوا الميداليات على أراضيها.. والعلم الإسرائيلى يرفرف فوق ملاعبها علنا

فيديو.. الصاعدون والهابطون فى القمة 115..شناوى الأهلى "هايص" وشناوى الزمالك "لايص".. البدرى يصعد لصدارة الدورى.. وجلال "مصدوم".. الحراق بطل مسك الختام.. باسم مرسى يستكمل رحلة السقوط .. ودرس إيطالى لمحمد إبراهيم

فيديو.. الصاعدون والهابطون فى القمة 115..شناوى الأهلى "هايص" وشناوى الزمالك "لايص".. البدرى يصعد لصدارة الدورى.. وجلال "مصدوم".. الحراق بطل مسك الختام.. باسم مرسى يستكمل رحلة السقوط .. ودرس إيطالى لمحمد إبراهيم

الإسكان: بدء تنفيذ المرحلة الثانية من محطة مياه القاهرة الجديدة لتغذية العاصمة الإدارية

الإسكان: بدء تنفيذ المرحلة الثانية من محطة مياه القاهرة الجديدة لتغذية العاصمة الإدارية

تغليظ عقوبة خطف الأطفال وهتك عرضهم بعد التعديل.. تعرف عليها

تغليظ عقوبة خطف الأطفال وهتك عرضهم بعد التعديل.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة