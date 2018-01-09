رئيس هيئة الأوقاف: لدينا مشروعات منتهية منذ سنوات ولم تسلم لغياب الخدمات





كتب – إسماعيل رفعت

طالب الدكتور أحمد عبد الحافظ، رئيس هيئة الأوقاف المصرية، أعضاء مجلس النواب بدعمه خلال الفترة المقبلة والتى سوف تشهد تشريعات جديدة.

وأكد عبد الحافظ، لـ"اليوم السابع" أن الأوقاف بحاجة إلى دعم تشريعى لإدارة واستثمار أموالها.

وأضاف عبد الحافظ، أن الهيئة ستنتهى قريبًا من المشروعات الإسكانية العالقة لتسليمها قريبًا، والتى كانت تعانى مشاكل فى التسويق، معلنًا بدء حلها، لافتًا إلى أنه يوجد مشروعات منتهية منذ سنوات ولم يتم تسليمها بسبب عدم توفير الخدمات فى العاشر من رمضان، وفى مدينة بدر.