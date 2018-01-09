رئيس حى الموسكى: حملات على الأبنية المخالفة

كتب سيد الخلفاوى

أكد جمال محمد محيى رئيس حى الموسكى، أنه في إطار القضاء على ظاهرة الباعة الجائلين، تم تنفيذ قرار إزالة فى المهد لبناء مخالف بمول تجارى بشارع بورسعيد بدون ترخيص، كما تمت مصادرة مواد البناء، وإيداعها بمخازن الحى، مشيرًا إلى أن هناك متابعة بشكل مستمر لحصر الأبنية المخالفة وتطبيق القانون على المخالف.

وفى سياق أخر أكد اللواء، خالد المحمدى رئيس حى المطرية، أن الحى يكثف من حملاته لحظر مرور عربات الكارو فى شوارع الحى وذلك تنفيذًا لقرار محافظ القاهرة "قاهرة بلا كارو" رقم 10101 لسنة 2017، حيث يتم ضبط عربات بشكل يومى ومصادرتها وإتلافها حتى لا يتم استخدامها مرة أخرى.