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رئيس جامعة المنوفية يجتمع بمجلس إدارة مركز الخدمة العامة

الثلاثاء، 09 يناير 2018 07:54 م
رئيس جامعة المنوفية يجتمع بمجلس إدارة مركز الخدمة العامة رئيس الجامعة


المنوفية - محمود شاكر
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عقد اليوم الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية ورئيس مجلس إدارة مركز الخدمة العامة بالجامعة جلسة لمجلس إدارة المركز لمناقشة إنجازات المركز خلال الفترة الأخيرة حيث يعتبر المركز متخصص في كثير من المجالات الخاصة للتدريب والبرامج التدريبية لخدمة المجتمع وتم عرض الدورات التى تمت وبلغ عددها 48 دورة في اللغة الإنجليزية والفرنسية واللغة العربية وإعداد التويفل والحاسب الآلى والتنمية البشرية والتخاطب وأنشطة صيفية للأطفال واختبارات ICDL، وتقديم التقرير المالى للفترة الأخيرة من العام المالى.

كما استعرضت اللجنة بنود بروتوكول تعاون جديد مع مؤسسة أكاديمية التدريب والتنمية لتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة لسوق العمل، وناقش رئيس الجامعة مع اللجنة سبل تطوير وتجهيز قاعة اللغة بالمركز وتجهيزها بما يتناسب مع مواصفات ومعايير الجودة، وصيانة قاعة الإجتماعات بالمركز.

حضر الاجتماع من أعضاء مجلس إدارة المركز الدكتور عادل مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد توفيق عميد كلية العلوم والدكتورة عزة لاشين عميد كلية الهندسة بشبين الكوم والدكتور عادل البلتاجي عميد كلية الزراعة والدكتور جمال الدهشان عميد كلية التربية والدكتور محمد أبو الحسن المشرف العام علي مركز الخدمة العامة وميرفت تواضرس مدير عام شئون خدمة المجتمع وتغريد الجندي مدير مركز الخدمة العامة.


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