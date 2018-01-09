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خامنئى: أمريكا وبريطانيا لم تنجحا فى إثارة الاضطرابات بإيران خلال الاحتجاجات

الثلاثاء، 09 يناير 2018 11:45 ص
خامنئى: أمريكا وبريطانيا لم تنجحا فى إثارة الاضطرابات بإيران خلال الاحتجاجات آيه الله خامنئى


رويترز
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نقلت وسائل إعلام رسمية عن الزعيم الأعلى الإيرانى آية الله على خامنئى، قوله اليوم الثلاثاء، إن إيران أحبطت محاولات الولايات المتحدة وبريطانيا لإثارة الاضطرابات خلال موجة الاحتجاجات الأخيرة.

وقال خامنئى "العدو يتخذ خطوات مرارا وكل مرة يقابل بالهزيمة، هذا بسبب المقاومة وبسبب السد الشعبى والوطنى القوى".

وكانت احتجاجات على الوضع الاقتصادى والسياسى اندلعت فى أكثر من 80 مدينة منذ أواخر ديسمبر وأسفرت عن سقوط 21 قتيلا على الأقل.

وكانت العديد من المسيرات المؤيدة للنظام الإيرانى فى عدد من المدن الإيرانية، خرجت الأسبوع الماضى، للتعبير عن دعمهم لنظام روحانى ودعم خامنئى وإدانة "الاضطرابات" بعد أيام من التحركات الاحتجاجية التى تخللتها أعمال عنف دامية فى الأيام الأخيرة، حسب لقطات بثها وكالة الانباء الفرنسية.

وخرجت مسيرات فى الأحواز وكرمنشاه وغرغان وغيرها وهم يرددون هتافات مؤيدة لمرشد الجمهورية "آية الله على خامنئى" وأخرى من بينها "الموت لأمريكا" و"الموت لإسرائيل" و"الموت للمنافقين" فى إشارة إلى حركة مجاهدى خلق التى تتهمها السلطات الايرانية بتأجيج أعمال العنف.

 


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