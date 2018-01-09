حيدر العبادى: مازلنا نلاحق العناصر الإرهابية المنهزمة فى الصحراء والجزيرة





بغداد (أ ش أ)

أكد رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى اليوم الثلاثاء، أن القوات الأمنية المشتركة ما زالت تلاحق العناصر الإرهابية المنهزمة فى الصحراء والجزيرة، مشيرا إلى أنه سيتم القضاء عليهم لإعادة استقرار البلاد من جديد.

وقال العبادى - فى بيان بمناسبة احتفالية الشرطة العراقية بالذكرى الـ96 لتأسيسها أوردته قناة (السومرية نيوز) - إن "العراق مقبل على إعمار لجميع مناطقه وازدهار اقتصادي، لافتا إلى أنه مثلما حققنا الانتصار على الإرهاب سنحقق رفاهية وإعمار البلد من جديد".

وأشاد بدور القوات الأمنية العراقية المشتركة التى حافظت على وحدة البلاد، وبتشكيلات وزارة الداخلية وانتصاراتها المتحققة على الإرهاب والتى وحفظت وحدة العراق.

ومن جانبه، أشاد القائد العام للقوات المسلحة بتخرج الدورة 49، وترقية الضباط"، معربا عن أمله بذل المزيد من الجهود لحفظ أمن المواطنين".