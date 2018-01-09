حبس شخصين حاولا تهريب مواد مخدرة داخل ثمرات البطاطس بالدقهلية

حبس شخصين حاولا تهريب مواد مخدرة داخل ثمرات البطاطس بالدقهليةالثلاثاء، 09 يناير 2018 09:02 م
مواد مخدرة
الدقهلية - محمد حيزة
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قرر أمير ناصف رئيس نيابة طلخا حبس شخصين 4 أيام بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة إذ تم ضبطهما أثناء محاولة تهريب مواد مخدرة داخل حبات البطاطس.
وكان اللواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء أشرف الخلاوى مأمور مركز نبروه يفيد بورود معلومات بقيام شخص وابن عمه بالاتجار فى المواد المخدرة وتهريبها.
وتشكلت حملة أمنية برئاسة الرائد أحمد المهدى رئيس مباحث نبروه، والنقباء خالد رجائى ومحمد على وأحمد غراب وتم ضبط هانى .ح .ح40 عاما وابن عمه سامى .م .ح 35 عاما مقيمين بنبروه وضبط بحوزتهما، 6 آلاف و620 قرص كبتاجون ومبلغ 4 آلاف 250 جنيها، وخنجرين وسيف وعدد من ثمرات البطاطس إذ قاموا بوضع المواد المخدرة داخل ثمرات البطاطس.
وتحرر محضر رقم4150 جنايات نبروه وبالعرض على النيابة أصدرت قرارها السابق بحبسهما.
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