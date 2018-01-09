حبس سنة وغرامة لمرشح سابق بمجلس النواب سبَّ نائب المنصورة

الدقهلية - محمد حيزة

حكمت محكمة جنح قسم أول المنصورة، برئاسة المستشار أحمد سويلم فى الجنحة رقم 21661 لسنة 2017، ضد "أحمد م ب" المرشح السابق لمجلس النواب، بالحبس سنة، وكفاله 1000 جنيه، وألزمته بدفع مبلغ 10 آلاف جنية وواحد، كتعويض مؤقت بالحق المدنى فى القضية المرفوعة من النائب أحمد سلام الشرقاوى بتهمة السب والتشهير، والمعروفة بإشاعة أرض الثلاجة.

وتقدم النائب ببلاغ ضد المتهم، لأنه قد ادعى وأشاع كذبا على مواقع التواصل وفى مداخلة تليفزيونية، قيام النائب بالتدخل لدى محافظة الدقهلية لتسليم أرض موقف الثلاجة، وهو ما عبرت عنه المحكمة أنه محض افتراء ومخالف للحقيقة.

وكانت النيابة، قد أثبتت فى محضر الضبط أن المتهم قام بادعائه باتصاله ببرنامج انفراد الذى يقدمه النائب سعيد حساسين ويستضيف النائب مرتضى منصور على قناة العاصمة، وقام المتهم بمهاجمة المجنى عليه بشخصه وصفته النيابية بالبرلمان، بإشاعات لا أساس لها من الصحة ولا من الواقع بإدعائه، قيام المجنى عليه بالتوسط لإلحاق الأطفال بالمدارس فوق الكثافة، واستغلال صفته النيابية فى أخذ نسبة من أرض موقف الثلاجة، والتوسط لدى محافظ الدقهلية فى ذلك، وقيام المجنى عليه بعد يومان من نجاحه فى البرلمان بشراء سيارة bmw.