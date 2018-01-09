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حالة الطقس اليوم الثلاثاء 9/1/2018 فى مصر والدول العربية

الثلاثاء، 09 يناير 2018 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الثلاثاء 9/1/2018 فى مصر والدول العربية أحوال الطقس فى القاهرة - أرشيفية


كتب محمود راغب
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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر والدول العربية اليوم الثلاثاء، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلاً.

 

حالة الطقس اليوم فى مصر 

وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على مناطق من شمال البلاد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة. 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية. 

 

 الطقس فى الأردن

نهارًا
 

يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة مع بقائها حول مُعدلاتها نسبةً لهذا الوقت من العام، ويكون الطقس باردًا نسبيًا في عموم المناطق وغالبًا صافٍ، ولطيفًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح خفيفة ومتغيرة الاتجاهات.

ليلاً:
 

يكون الطقس باردًا بوجه عام، وبشكل لافت في البادية والسهول الشرقية، وتكون الرياح جنوبية شرقية، خفيفة إلى مُعتدلة السرعة.

في خليج العقبة:

- الرياح: شمالية، معتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-15 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 21 درجة مئوية.

 

الطقس فى فلسطين 

لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غالبًا صافيا، ومائلاً للبرودة نهارًا، وباردًا ليلاً، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.


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