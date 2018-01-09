حازم امام ينضم لقائمة أعضاء المستوى البلاتينى للمسافر الدائم بمصر للطيران

حازم امام ينضم لقائمة أعضاء المستوى البلاتينى للمسافر الدائم بمصر للطيرانالثلاثاء، 09 يناير 2018 10:45 م
حازم إمام ينضم لقائمة اعضاء المستوى البلاتينى لمصر للطيران
كتب هانى عثمان – أحمد حمادة
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شاركت مصر للطيران، حازم امام، لاعب الزمالك والمنتخب السابق وعضو اتحاد الكرة الاحتفال لتحقيقه لعدة أميال محدده مكنته من الحصول على المستوى البلاتيني في برنامج مصر للطيران للمسافر الدائم EGYPTAIR Plus، حيث قدم حاتم محمود مدير إدارة البرامج التسويقية هدية تذكارية.
يعد المستوي البلاتيني من أعلى مستويات برنامج EGYPTAIR Plus ويقدم للأعضاء مزايا عديدة علي رحلات مصر للطيران والشركات الأعضاء في تحالف ستار، حيث تتدرج مستويات برنامج EGYPTAIR Plus من الأزرق، الفضي، الذهبي، و أخيراً و أعلاهم البلاتيني.
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