جنايات المنيا تقرر إعادة المرافعة عن 7 متهمين بالانتماء إلى داعش





المنيا- حسن عبد الغفار

قررت محكمة جنايات المنيا، اليوم الثلاثاء، إعادة المرافعة فى قضية المتهمين بالانتماء إلى تنظيم داعش إلى اليوم الرابع من دور مارس المقبل.

كان من المقرر للمحكمة النطق بالحكم اليوم بحق 7 متهمين بينهم نجل قيادى بارز بالجماعة الإسلامية غير أنها رأت إعادة سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين مرة أخرى.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش والتحريض على أعمال العنف والتخريب والدعوة إلى التظاهر بمدينة المنيا، عقب أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة.