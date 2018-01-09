"جنايات الجيزة" تبدأ اليوم محاكمة 8 ضباط بتهمة التسبب فى وفاة شاب بالهرم

"جنايات الجيزة" تبدأ اليوم محاكمة 8 ضباط بتهمة التسبب فى وفاة شاب بالهرمالثلاثاء، 09 يناير 2018 06:00 ص
قتل - ارشيفية
كتبت عبد الله محمود – عامر مصطفى
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تنظر الدائرة 21 بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله اليوم الثلاثاء أولى جلسات محاكمة 8 ضباط مباحث لاتهامهم بالتسبب فى وفاة شاب أثناء استجوابه بالهرم.
وكانت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عادل بعبش حددت جلسة اليوم لبدء المحاكمة.
وأحالت نيابة حوادث جنوب الجيزة الكلية المتهمين لمحكمة الجنايات.
وكشفت التحقيقات عن أن ربة منزل (جدة المتوفى) وجدها الأهالى مقتولة، داخل مسكنها بالهرم مع سرقة مصوغاتها الذهبية، فألقى رجال المباحث القبض على حفيدها "المتوفى" بعدما اشتبهوا فى ارتكابه الجريمة.
وقال الضباط أمام النيابة إن الشاب فارق الحياة أثناء مناقشته حول مقتل جدته العجوز بشقتها بالهرم، حيث أصيب بحالة تشنجات وإعياء وتم طلب سيارة الإسعاف لنقله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة.
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