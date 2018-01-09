جمارك سفاجا تحبط محاولة تهريب هواتف محمولة وطائرة تنصت





كتب أحمد يعقوب

تمكنت إدارة تفتيش الركاب بجمرك ميناء سفاجا برئاسة الأستاذ محمد إسماعيل عبيد، مدير جمرك الركاب بالتعاون مع إدارة البحث الجنائى من ضبط محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة الولاعات ومسدسات تثبيت الخرسانة وطلقاتها وطائرة تنصت وتجسس بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته والتعليمات الأمنية.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من ميناء ضبا السعودى على العبارة أمانة تم الاشتباه فى 7 ركاب مصريين قادمين من الكويت والسعودية.

وبتفتيش أمتعتهم الشخصية تبين وجود 50 هاتف محمول ( آيفون ) و3 مسدسات و500 طلقة خاصة بتثبيت مسامير الخرسانية وكمية من الأدوية البيطرية والولاعات وشاشات led مخفية بين الأمتعة الشخصية وطائرة تنصت مجهزة وتعمل بالريموت كنترول أخفاها أحد سائقى التريلات داخل تابلوه. وبلغت قيمة التعويضات 900 ألف جنيه. وقام بعملية الضبط كل من السادة محمد حمدى وعطيه عبد المجيد ومحمد عبد المنعم مأمورى تفتيش الركاب والأستاذ أحمد شاكر مشرف الصالة.

قرر مدحت رجب أحمد مدير عام جمارك سفاجا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير 7 محاضر ضبط جمركى والتحفظ على المضبوطات.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك والدكتور طارق العزب رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.