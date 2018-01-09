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جمارك السويس تفرج عن 1543 سيارة بـ 360 مليون جنيه فى ديسمبر الماضى

الثلاثاء، 09 يناير 2018 06:33 م
جمارك السويس تفرج عن 1543 سيارة بـ 360 مليون جنيه فى ديسمبر الماضى سيارات


كتب أحمد يعقوب
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أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس برئاسة على شكيو مدير عام الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس خلال شهر ديسمبر عام 2017 عن 612 سيارة ركوب ملاكي موديلات وطرازات ومناشئ مختلفة إفراجا نهائيا للاستخدام الشخصى.

وبحسب بيان اليوم ،بلغت قيمة هذه السيارات  132 مليون 352 ألف و 435  جنيه كما بلغت الضرائب الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 54 مليون و 940 ألف و 974 جنيها بينما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عنها   30مليونا و 95 ألفا و 25 جنيها والرسوم الأخرى المحصلة 5 ملايين و858  ألفا و 803 جنيهات بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 90 مليونا و 894 ألف و 802 جنيها.

وخلال شهر ديسمبر 2017  أيضا أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس نهائيا عن 931 سيارة نقل للاستخدام التجارى بقيمة 227 مليون و915 ألفا و 894 جنيهات.

كما بلغت الضرائب الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 64 مليونا و 318 ألف و  649 جنيها بينما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عنها 50 مليون و 287 ألف و 810 جنيهات بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 116 مليونا و 406 ألف و 459 جنيها.

وبذلك تكون الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس قد أفرجت نهائيا خلال شهر ديسمبر 2017 عن 1543 سيارة ركوب ملاكى ونقل بقيمة إجمالية بلغت 360 مليونا و 268 ألفا و 329 جنيها.

ويبلغ إجمالى الضرائب الجمركية وضريبة القيمة المضافة والرسوم المحصلة عن هذه السيارات 205 ملايين و 501 ألف و 261 جنيها.

من ناحية أخرى بلغ عدد السيارات المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت من جمرك السويس خلال شهر ديسمبر الماضى  114سيارة.

 


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جمارك سيارات السويس

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الجمارك المصرية



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