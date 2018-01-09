جامعة الإسكندرية تنظم قافلة تثقيفية وتوعوية فى القرى





الإسكندرية - هناء أبو العز

نظمت كلية التمريض جامعة الإسكندرية بالتعاون مع مركز طب الأسرة بأبيس 2 قافلة تثقيفية وتوعوية لقرى الإسكندرية تم خلالها تنظيم عدة ندوات تثقيفيــة وتوعوية عن السلامة أثناء القيادة وكيفية استخدام طفاية الحريق والإسعافات الأولية، واستخدام الأطعمة الصحية، واعطاء محاضرات عامة وتثقيف صحى فردى عن أهمية النظافة أثناء إعداد الطعام وتوعية السيدات عن أهمية فحص واختيار الغذاء الصحى السليم.

وصرحت الدكتورة مها عادل عميد كلية التمريض أن هذه القوافل تم تنظيمها بهدف اعطاء معلومات للسائقين عن كيفية التغلب على المتاعب الحياتية واليومية، وكيفية التصرف السليم فى حالة الحريق،وكيفية الحفاظ على الأرواح والممتلكات، وأهمية شرب المياه بالكميات المطلوبة والأوقات المناسبة لتجنب الكثير من الأمراض ، وكيفية مساعدة الآخرين وإسعاف المصابين وأهمية وجود شنطة إسعافات أولية فى السيارة وأهمية النظافة وغسيل الخضروات والفاكهة وحفظ الطعام .