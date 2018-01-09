توقف حركة القطارات بخط "شبين الكوم - القاهرة" بالمنوفية عقب مصرع فتاة





المنوفية - محمود شاكر

توقفت حركة القطارات، قبل قليل، بخط شبين الكوم القاهرة، عقب مصرع طالبة تحت عجلات القطار.

وأكد مصدر بالسكة الحديد، أن القطار القادم من طنطا والمتجة إلى القاهرة توقف بمحطة قطار شبين الكوم، عقب مصرع فتاة.

وأوضح المصدر، أن التوقف جاء لانتظار نقل الجثة، وأنه جارى إنهاء الإجراءات لإعادة حركة القطارات من جديد.





