تفوق رشدى وفقى على رضوان خليفة بعد فرز 90% من لجان انتخابات جرجا





سوهاج محمود مقبول

أسفرت المؤشرات الأولية عن نتائج الانتخابات التكميلية لدائرة جرجا بمحافظة سوهاج، بعد فرز أكثر من 90% من عدد اللجان الموجودة بالدائرة عن حصول المرشح رشدى وفقى على 18 ألف و556 صوتا، مقابل حصول الدكتور خليفة رضوان على 17 ألف و 721 صوتا.

وبذلك يكون شقيق النائب الراحل هرقل وفقى هو الأقرب للفوز بمقعد الدائرة .