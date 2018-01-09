تفوق رشدى وفقى على رضوان خليفة بعد فرز 90% من لجان انتخابات جرجا

تفوق رشدى وفقى على رضوان خليفة بعد فرز 90% من لجان انتخابات جرجاالثلاثاء، 09 يناير 2018 10:30 م
انتخابات
سوهاج محمود مقبول
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أسفرت المؤشرات الأولية عن نتائج الانتخابات التكميلية لدائرة جرجا بمحافظة سوهاج، بعد فرز أكثر من 90% من عدد اللجان الموجودة بالدائرة عن حصول المرشح رشدى وفقى على 18 ألف و556 صوتا، مقابل حصول الدكتور خليفة رضوان على 17 ألف و 721 صوتا.
وبذلك يكون شقيق النائب الراحل هرقل وفقى هو الأقرب للفوز بمقعد الدائرة .
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