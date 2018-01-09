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تعيين 3 أساتذة فى كلية الزراعة وضمان الجودة والتأهيل بجامعة أسيوط

الثلاثاء، 09 يناير 2018 11:14 ص
تعيين 3 أساتذة فى كلية الزراعة وضمان الجودة والتأهيل بجامعة أسيوط الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط


أسيوط ـ محمود عجمى
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أصدر الدكتور أحمد عبده جعيص، رئيس جامعة أسيوط، عدداً من القرارات الجديدة التى تضمنت تعيين 3 أساتذة بالجامعة فى عدد من المناصب الإدارية بكلية الزراعة ومركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد بالجامعة.

وذكر بيان للجامعة اليوم، أن قرار رئيس الجامعة، شمل الموافقة فى كلية الزراعة على تعيين الدكتورة هالة حسانين جمعة الأستاذ بقسم الأراضى والمياه مديراً للمركز الاستشارى لتنمية المشروعات الزراعية ودراسات الجدوي، وكذلك قيام الدكتور كرم عبد النعيم أمين الأستاذ المساعد بقسم الوراثة بالإشراف على المعامل المركزية بالكلية.

كما تم تجديد تعيين الدكتور إبراهيم محمد إسماعيل الأستاذ المتفرغ بقسم الهندسة الميكانيكية مديراً لمركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد بالجامعة، وذلك لمدة ثلاث سنوات.


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