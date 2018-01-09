تعرف فى 45 معلومة على قائمة المشروعات الجديدة بمحافظة الأقصر خلال 2018





الأقصر – أحمد مرعى

تستعد محافظة الأقصر خلال عام 2018 لقائمة كبيرة من المشروعات بمختلف القطاعات لحل عشرات الأزمات التى يعانى منها المواطن الأقصرى بصورة يومية، وذلك فى القطاع الصحى بميزانية تعدت المليار جنيه لبناء مستشفيات جديدة، وقطاع الإسكان والمياه والصرف الصحى والكهرباء وغيرها من القطاعات التى تنتظر الدعم الكبير والافتتاحات المميزة خلال العام الجديد.

وفيما يلى ينشر "اليوم السابع" فى خدمة للقراء قائمة المشروعات الجديدة التى تنتظرها محافظة الأقصر فى عام 2018، ومنها ما تم البدء فيه العام الماضى وأخرى سيجرى البدء فى إنشائها خلال الأسابيع المقبلة.

1- أضخم مشروع لإعادة إحياء طريق الكباش الفرعونى بدعم الآثار والقوت المسلحة والمحافظة.

2- إعادة إحياء قرية حسن فتحى التاريخية بالبر الغربى بدعم الثقافة واليونسكو والجامعة الأمريكية.

3- استكمال ترميم وتجميع تمثال الملك رمسيس الثانى بواجهة معبد الأقصر لتركيبه فى موقعه القديم.

4- العمل من قبل البعثة الأثرية المصرية فى اكتشاف مقابر جديدة فى دراع أبو النجا والبعثات الأجنبية فى وادى الملوك ومنطقة معبد أمنحتب والمعابد المختلفة فى الشرق والغرب.

5- العمل بمشروع الإسكان الاجتماعى المرحلة الثانية بمنطقة (الزينية- 78 عمارة) وبلغت نسب التنفيذ فيها إلى 98%.

6- العمل بمشروع الإسكان الاجتماعى المرحلة الأولى (أرمنت 18 عمارة) وبلغت نسب التنفيذ فيها 97%.

7- العمل بمشروع التمويل الإمــاراتى (القرنة 12 عمارة) وبلغت نسب التنفيذ فيها 98% وجارى التجهيز للافتتاح.

8- العمل بمشروع التمويل الإمــاراتى (أبو قليعى 8 عمارة) وبلغت نسب التنفيذ فيها 97% وجارى العمل بمحطة رفع أبو قليعى.

9- وضع نواة لمدينة تحيا مصر متكاملة الخدمات بالطود حيث وافق الصندوق على توفير مبلغ 102,6 مليون جنيه لاستكمال أعمال الوحدات السكنية لـ1137 وحدة سكنية.

10- الأعمال بمشروع إنشاء محطة مياه إسنـا (محطة الشيخ مسكين) وبلغت نسب التنفيذ فيها 97%.

11- الأعمال بمشروع إنشاء محطة مياه القرنة وشبكاتها بطول 70 كم وبلغت نسب التنفيذ فيها 100% وتم تشغيلها تجريبى ويجرى العمل للافتتاح الرسمى.

12- الأعمال بمحطة مياه كومباكت الحبيل وشبكاتها بطول 7 كم وبلغت نسب التنفيذ فيها 100% وتم تشغيلها تجريبى ويجرى العمل للافتتاح الرسمى.

13- الأعمال بمحطة مياه أبو قليعى ووصلت نسبة التنفيذ إلى 65% وجارى الطرح لبوستر مياه التمن لحل مشكلة ضعف المياه بمنطقة شرق السكة.

14- البدء فى إعداد وتركيب مصدات لحماية مآخذ المياه بنهر النيل من التلوث البيئى (بقع السولار والزيت المسربة من الفنادق العائمة) حيث تم توفير مبلغ 3.7 مليون جنيه بتمويل محافظة وتنتهى فى 3 شهور.

15- تم البدء فى محطات مياه نجع الوحدة النقالى بالطود، ومحطة الزينية قبلى النقالى، ومحطة الصعايدة المدمجة، ومحطة طيبة السطحية بالعشى فى 1/1/2018 حيث أن مدة تنفيذ المشروع شهرين.

16- تم تخصيص أرض بمساحة 10 أفدنة لمحطة مياه شرق إسنا (الهنادى) وجارى تكليف إحدى الشركات للتصميم والتنفيذ، حيث أن المشروع منحة أمريكية كومينكس بتكلفة 100 مليون جنيه.

17- تم خفض العجز فى خدمات توصيل المياه بالمناطق الساخنة بنسبة 77 % وتم تخصيص 25 مليون جنيه إضافية للانتهاء من كافة المناطق الساخنة بمنتصف عام 2018.

18- تم وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء توسعات محطة معالجة الصرف الصحى بالحبيل بتمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والتى تستهدف خدمة 337 ألفًا و 388 نسمة خلال عام 2037، بطاقة استيعابية 36 ألف متر مكعب فى اليوم.

19- بلغت نسبة تنفيذ الأعمال بصرف صحى إسنا 92% وتم التسليم الإبتدائى لمحطة رقم (4)، (5)، (6) وجارى أعمال التسليم لمحطة رقم (3).

20- بلغت نسبة تنفيذ الأعمال بمحطة صرف صحى النجوع قبلى إلى 98%، ونسبة تنفيذ الأعمال بمحطة رفع أبوقليعى إلى 90%مدنى، 98% خط الطرد، 10% ميكانيكا.

21- فى الكهرباء يجرى مد وتدعيم شبكات وخطوط الجهد المتوسط للمنطقة السكنية بالمدامود (78 عمارة ) بتكلفة 20 مليون جنيه.

22- جارى تأهيل محطة الأقصر غرب بمهمات جهد 66/11 ك .ف بتكلفة (44.42 مليون) بتنفيذ شركة ايجبماك وجارى العمل بنسبة تنفيذ 82%.

23- يجرى إنهاء أعمال الخط الكهربائى بإسنا / الحميدات جهد 66 ك.ف ب بتكلفة (3.80 مليون جنيه) بتنفيذ شركة ايلجيكت وبلغت نسبة التنفيذ 40%.

24- يجرى استكمال العمل بمشروع توصيل الغاز الطبيعى فى مدينة الأقصر بعد انتهاء توصيل أكثر من 60% من المنازل.

25- يجرى إنشاء محطة الهنادى (محطة توليد طاقة كهربائية حرارية) والتى تبلغ طاقتها 2250 ميجا وات على مساحة 107 أفدنة.

26- تم إعداد دراسة شاملة لصيانة الطرق فى الخطة العاجلة وجارى اعتمادها فى خطة 2017-2018.

27- جارى العمل بطرق صحراوية فى مختلف المدن بتكلفة 113.2 مليون جنيه.

28- جارى إنشاء حواجز خرسانية لتأمين المجارى المائية بتكلفة 7.7 مليون جنيه (الهيئة العامة للطرق).

29- جارى العمل لمعالجة الانهيارات بالطرق بتكلفة 33.895 مليون جنيه (الهيئة العامة للطرق).

30- يجرى استكمال تطوير محطة سكة حديد الأقصر حيث بلغت نسبة التنفيذ 92%.

31- فى مجال الكليات الجديدة يجرى التجهيز لافتتاح كليات الهندسة والتمريض والتربية والطب العام الدراسى المقبل.

32- تم تخصيص 7 أفدنة بمدينة طيبة لصالح جامعة القاهرة لإنشاء فروع غير مثيلة لفروع جامعة جنوب الوادى (هندسة الأجهزة الطبية – هندسة الفضاء – هندسة تكنولوجيا السيارات).

33- يجرى العمل فى إنشاء مدرسة كومير ابتدائى وبلغت نسبة التنفيذ 98%، وجارى العمل بمدرسة الطود الزراعية بنسبة 80%، وحاجر الضبعية الصناعية بنسبة 50%.

34- يجرى العمل بإنشاء جديد لـ9 مدرسة تضم 193 فصل (بمركز ومدينة إسنا – أرمنت – الطود –الأقصر) وتوسيع 10 مدارس تضم 122 فصلاً، وتطوير كلى لـ9 مدارس تضم 117 فصلاً، وتطوير جزئى لـ6 مدارس تضم 83 فصلاً.

35- صدر قرار بتخصيص قطعة أرض بمنطقة حوض الملاحة قبلى بمركز أرمنت جنوب الأقصر لإنشاء مدرسة يابانية ضمن عدد من المدارس اليابانية التى قررت إنشاءها بالمحافظة وسيتم العمل بها العام الجارى.

36- وصول نسب تنفيذ الأعمال بمستشفى إسنا المركزى الجديد إلى 85%، والتى بدء العمل فى إنشاؤها العام الماضى.

37- وصول نسب تنفيذ الأعمال بمستشفى العديسات إلى 80%، والتى بدء العمل فى إنشائها العام الماضى.

38- وصول نسبة تنفيذ أعمال تطوير وتجديد مستشفى البياضية العام إلى 70%.

39- وصول نسبة تنفيذ أعمال تطوير وتجديد بمستشفى الأقصر الدولى إلى 40%.

40- يجرى البدء فى إنشاء مركز تدريب للأطباء بمستشفى الأقصر الدولى.

41- تمت الموافقة على تخصيص أرض مستشفى القرنة 2100 م2، وتم إدخالها موازنة العام المالى كدراسات وسيتم العمل بها بدء من العام المالى المقبل.

42- تم تدبير 7 ملايين جنيه لإعادة بناء وحدة الشيخ موسى الصحية بالكرنك، وتم الإسناد إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وجارى إجراءات التسليم.

43- يجرى الإعداد حالياً لتنفيذ المعهد الفنى الصحى بالأقصر 5 سنوات بمقر مستشفى إسنا المركزى القديم لسد العجز فى الفنيين والمراقبين الصحيين فى المنشآت الصحية بالمحافظة.

44- تستمر مديرية الصحة بالأقصر فى إطلاق قوافل مختلفة لدعم المرضى بمختلف المدن والقرى.

45- تشترك مديرية الشئون الصحية مع حملة "علشان تبنيها" ومؤسسة "بكرة لينا" لتنظيم مبادرات للكشف على مرضى فيروس سى.